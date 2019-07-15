На «барнаульской Рублевке» за 70 млн рублей продают коттедж для любителей мыться

В Барнауле на элитной улице 2-ой Вешний тупик продается трехэтажный коттедж, который хозяева назвали реально классным домом. В нем есть несколько ванных комнат, сауна и баня с бассейном. Это один из самых дорогих объектов на рынке недвижимости Барнаула. Его оценили в 70 млн рублей, сказано на Avito.

Дом построен в 2008 году. Его фасад отделан декоративной штукатуркой по кирпичу, а цоколь гранитом. На первом этаже расположена кухня-столовая, гостиная, гардеробная, санузел и кабинет. Высота потолков — 3,3 метра.

На втором этаже устроили комнату отдыха, три спальни, большую ванную и гардеробную. В цоколе — сауну, душевую, солевую комнату, бильярдную, санузел, котельную, прачечную и гардеробную. На третьем этаже — гостевую спальню, санузел, мини-кухню, гостиную и домашний кинотеатр.

Коттедж. avito.ru

Большая часть участка (17 соток) облагорожена ландшафтным дизайном. Там много сосен, дополнительно высажены ели, декоративные деревья, разбиты цветники, садовые дорожки. Есть детская площадка и плодоносящий сад. Также на территории построена баня с бассейном и кухней.