На «барнаульской Рублевке» за 70 млн рублей продают коттедж для любителей мыться

Дом построен в 2008 году. Его фасад отделан декоративной штукатуркой по кирпичу, а цоколь гранитом. На первом этаже расположена кухня-столовая, гостиная, гардеробная, санузел и кабинет. Высота потолков — 3,3 метра.
На втором этаже устроили комнату отдыха, три спальни, большую ванную и гардеробную. В цоколе — сауну, душевую, солевую комнату, бильярдную, санузел, котельную, прачечную и гардеробную. На третьем этаже — гостевую спальню, санузел, мини-кухню, гостиную и домашний кинотеатр.
Большая часть участка (17 соток) облагорожена ландшафтным дизайном. Там много сосен, дополнительно высажены ели, декоративные деревья, разбиты цветники, садовые дорожки. Есть детская площадка и плодоносящий сад. Также на территории построена баня с бассейном и кухней.