На барнаульской «рублевке» за бешеные деньги продают роскошный коттедж с 8 спальнями

Под Барнаулом продается роскошный коттедж с 8 спальнями, SPA-зоной и бассейном. Его стоимость — 75 млн рублей. Дом можно приобрести в ипотеку с первоначальным взносом в размере 20% или обменять на с/х продукцию. Объявление размещено на ЦИАН.

Кирпичный коттедж имеет площадь 600 кв.метров. Как отмечает автор объявления, дом построен по индивидуальному дизайнерскому проекту в 2012 году.

«Интерьер отличается простотой и четкостью форм, заключая в себе легкость конструкций, удобство пользования и функциональность» — говорится в объявлении. Коттедж продается вместе с мебелью и встроенной техникой.

На приусадебном участке размером 1500 кв. метров растут вековые сосны. Здесь расположены SPA-зона с бассейном на улице; гараж, рассчитанный на несколько автомобилей, большая наземная парковка, а также беседки и тренажерно-игровая зона. На территории установлена система видеонаблюдения.