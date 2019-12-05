На барнаульской «рублевке» за бешеные деньги продают роскошный коттедж с 8 спальнями

Кирпичный коттедж имеет площадь 600 кв.метров. Как отмечает автор объявления, дом построен по индивидуальному дизайнерскому проекту в 2012 году.
«Интерьер отличается простотой и четкостью форм, заключая в себе легкость конструкций, удобство пользования и функциональность» — говорится в объявлении. Коттедж продается вместе с мебелью и встроенной техникой.
На приусадебном участке размером 1500 кв. метров растут вековые сосны. Здесь расположены SPA-зона с бассейном на улице; гараж, рассчитанный на несколько автомобилей, большая наземная парковка, а также беседки и тренажерно-игровая зона. На территории установлена система видеонаблюдения.