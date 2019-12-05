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5 декабря
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Недвижимость

На барнаульской «рублевке» за бешеные деньги продают роскошный коттедж с 8 спальнями

Под Барнаулом продается роскошный коттедж с 8 спальнями, SPA-зоной и бассейном. Его стоимость — 75 млн рублей. Дом можно приобрести в ипотеку с первоначальным взносом в размере 20% или обменять на с/х продукцию. Объявление размещено на ЦИАН.

В Барнауле продают коттедж с 8 спальнями
В Барнауле продают коттедж с 8 спальнями
"ЦИАН" cian.ru

Кирпичный коттедж имеет площадь 600 кв.метров. Как отмечает автор объявления, дом построен по индивидуальному дизайнерскому проекту в 2012 году.

«Интерьер отличается простотой и четкостью форм, заключая в себе легкость конструкций, удобство пользования и функциональность» — говорится в объявлении. Коттедж продается вместе с мебелью и встроенной техникой.

На приусадебном участке размером 1500 кв. метров растут вековые сосны. Здесь расположены SPA-зона с бассейном на улице; гараж, рассчитанный на несколько автомобилей, большая наземная парковка, а также беседки и тренажерно-игровая зона. На территории установлена система видеонаблюдения.

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