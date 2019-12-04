На карте появился город-утопия, который строили политические заключенные

Город Самчжиен распланирован для комфортного проживания 4 тыс. семей. Здесь есть гостиницы и даже горнолыжная трасса.
Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) называет Самчжиен «образцом строительства строительства при социализме, воплощением современной цивилизации».
В городе отсутствуют неухоженные окраинные районы, которые можно встретить в Пхеньяне, пишет polit.ru.
BBC News замечает, что образец современной цивилизации — город-утопию Самчжиен — строили политические заключенные из трудовых лагерей.