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Недвижимость

На карте появился город-утопия, который строили политические заключенные

Лидер КНДР Ким Чен Ын торжественно открыл новый город. Пресса Северной Кореи называет его утопией и образцом современной цивилизации, сообщает Reuters.

Лидер КНДР Ким Чен Ын.
Лидер КНДР Ким Чен Ын.
juche-songun.ru

Город Самчжиен распланирован для комфортного проживания 4 тыс. семей. Здесь есть гостиницы и даже горнолыжная трасса.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) называет Самчжиен «образцом строительства строительства при социализме, воплощением современной цивилизации».

В городе отсутствуют неухоженные окраинные районы, которые можно встретить в Пхеньяне, пишет polit.ru.

BBC News замечает, что образец современной цивилизации — город-утопию Самчжиен — строили политические заключенные из трудовых лагерей.

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