На месте кинотеатра «Искра» в Барнауле построят небывалый бизнес-центр. Каким он будет

Проект большого многофункционального центра «Искра» на месте бывшего кинотеатра с одноименным названием на площади Жукова в Барнауле уже прошел экспертную оценку. Масштабную стройку здесь планируют начать уже в марте следующего года. Altapress.ru разузнал детали амбициозного проекта.

Центр притяжения

Новость о том, что вместо кинотеатра «Искра» на Сулиме вырастет красивое белое здание появилась еще в прошлом году. Сегодня стали более понятны детали проекта. Речь идет о центре притяжения и продвижении идеи децентрализации.

Иными словами, какая-то часть административных функций и офисов крупных компаний в перспективе переместится сюда.

Александр Деринг. Олег Богданов

По мнению авторов, это разгрузит транспортный поток на Павловском тракте и оживит Индустриальный район.

Александр Деринг,

архитектор:

Перенос ключевых административных, социальных, общественных функций в районы — очень важный момент для их развития. Так мы добьемся повышения престижа и смены статуса этих административно-территориальных единиц. Комьюнити-центр способен в перспективе стать драйвером развития для них. Как итог — Индустриальный район наконец оживится.

Эскиз бизнес-центра на месте кинотеатра «Искра». ГК «Преимущество».

Золото как весомый довод

Авторский коллектив, в который входит Александр Деринг, был удостоен Золотого диплома смотра-конкурса лучших архитектурных произведений 2018−2020 годов Межрегионального архитектурного фестиваля «Зодчество в Сибири — 2020» в номинации «Общественные и промышленные здания».

Проект будущего комьюнити-центра «Искра» удостоен Золотого диплома. Предоставлено Александром Дерингом.

И если раньше у архитекторов и чиновников могли быть сомнения в отношении проекта нового здания, то оценка жюри престижного фестиваля наверняка их отмела. Так не без оснований считает один из авторов проекта Александр Деринг.

«Отбор работ проводился по очень жестким критериям. Попасть туда было не так-то просто. И сам факт участия барнаульского проекта на фестивале говорит о нем, как о перспективном, актуальном, а главное, жизнеспособном. Жюри обратило на него внимание, а значит, мы выбрали верное направление для развития архитектуры города в целом, и Индустриального района в частности», — рассказал архитектор.

Эскиз бизнес-центра на месте кинотеатра «Искра». ГК «Преимущество».

Монохромный проект

На месте «Искры» планируется возвести универсальный, многофункциональный центр с зеленой зоной и зоной отдыха для горожан.

Так мог выглядеть памятник Георгию Жукову. Предоставлено Сергеем Сайком.

Само здание будет выполнено в светлых, почти белых тонах. Такое цветовое решение было выбрано не случайно. По мнению Александра Деринга оно будет прекрасно сочетаться с окружающим пространством независимо от времени года.

Зелень, буйство красок осени или холодный минимализм зимы. Комьюнити-центр будет выгодно смотреться на любом природном фоне.

Проект мультифункционального центра на площади Жукова. Предоставлено Сергеем Сайком.

Александр Деринг,

архитектор:

Нам не хотелось отвлекать внимание на какие-то яркие акценты, добавлять цвета. Поэтому я принял решение спроектировать здание монохромным, светлым.

Проект мультифункционального центра на площади Жукова. Предоставлено Сергеем Сайком.

Авторы проекта позиционируют будущее здание, как общественный центр Индустриального района. И это будет не типовая, безликая офисная застройка. Здесь планируется разместить не только ЗАГС, но и сервисы, кафе, магазин, фитнес-центр.

Вероятно, удастся оборудовать небольшой зал кинотеатра. По крайней мере, все возможности для этого будут.

Проект мультифункционального центра на площади Жукова в привязке к местности. Предоставлено Сергеем Сайком.

Строительство не за горами

По предварительным оценкам затратная стоимость возведения объекта составит порядка 200 млн рублей.

Бывший кинотеатр «Искра». ГК «Преимущество».

Директор КГ «Преимущество» Сергей Сайк рассказал, что начало строительства мульти-центра запланировано на март следующего года. Здание будет введено в эксплуатацию в конце 2022-го.

«Мы намерены привлечь соинвесторов, которые будут приобретать отдельные площади и помещения. Кроме того, сейчас ведутся переговоры о привлечении краевых средств, ведь в здании планируется разместить ЗАГС Индустриального района. Генподрядчик еще не выбран. Данный вопрос будет решаться на конкурсной основе», — пояснил он.

Проект мультифункционального центра на площади Жукова. Предоставлено Сергеем Сайком.

В свою очередь, Деринг отметил, что намерен отслеживать реализацию проекта на всех этапах строительства. Если подрядные организации не отойдут от задуманного авторским коллективом, то здание выйдет за рамки простого офисного центра и станет не только украшением одного из унылых районов Барнаула с точки зрения архитектуры, но и местом притяжения для горожан.

Александр Деринг,

архитектор:

Появление такого акцента, станет градостроительной доминантой в районе, и это оправдано.

Эскиз бизнес-центра на месте кинотеатра «Искра». ГК «Преимущество».

Как известно, здесь уже много лет ничего не возводилось. Поэтому архитектурное решение нового здания станет глотком свежего воздуха для Сулимы. В районе «Искры» преобладают хрущевки и типовые панельные дома 70-х годов постройки. Причем, фасады далеко не всех домов выглядят презентабельно.

Бывший кинотеатр «Искра». Февраль 2018 года.

Не ухожен и сквер. При этом, девелопер бывшего кинотеатра «Искра» ГК «Преимущество» намерено не только сохранить все зеленые насаждения, но и привести их в порядок.

Планируется облагородить всю территорию площади Жукова. В дополнение здесь появятся места для отдыха горожан с лавочками и прогулочными дорожками.

Проект общественного здания мультифункционального центра «Искра». Предоставлено Александром Дерингом.

Директор консалтинговой компании «Преимущество» Сергей Сайк поясняет, в 2022 году предусмотрена реализация муниципального проекта реконструкции сквера вокруг площади Жукова. Компания планирует принять в нем участие. В результате зеленая зона должна значительно преобразиться.

Кроме того, собственник «Искры» намерен содействовать проектированию, изготовлению и установке памятника Георгию Жукову. Памятный камень был установлен еще в 2010 году. С тех пор руки у чиновников до него не доходили. Ситуацию планирует с мертвой точки «Преимущество».

Здание бывшего кинотеатра «Искра». Предоставлено Сергеем Сайком.

«Когда мы привлекли архитекторов и разработали первую версию, она не очень понравилась администрации. И мы договорились о том, что предложим еще несколько возможных вариантов памятника», — пояснил Сергей Сайк.

Как признается директор консалтинговой компании, планов очень много. Насколько полно удастся их реализовать, покажет время. Пока же все идет по плану.