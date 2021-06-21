На митинге дольщиков гендиректор «Барнаулкапстроя» попытался пристыдить многодетную мать за парковку

В Барнауле прошла протестная акция дольщиков «Барнаулкапстроя» из ЖК «Парковый». Участники митинга требовали достроить их дома в срок и в соответствии с проектной документацией. Пока же девелопер идет по пути максимального удешевления работ по возведению объекта, в том числе за счет отказа от подземного паркинга. Подробности — в фоторепортаже с места событий.

У памятника «Прощание»

Дольщики и члены их семей провели митинг в сквере, где установлен памятник «Прощание. Жертвам политических репрессий посвящается». Всего на акцию собралось более 100 человек. На встречу с протестующими пришел руководитель комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Антон Ворьбьев и гендиректор «Барнаулкапстроя» Сергей Шумов.

Дольщики протестовали против затягивания сроков возведения ЖК «Парковый», удешевления проекта и засыпки подземного паркинга.

Напомним, с 2019 году строительство домов жилого комплекса стало замедляться, а в 2020-м и вовсе встало.

Весной 2020-го на объект зашел новый подрядчик — «Адалин-строй», который взялся за достройку третьей блок-секции.

Людям пообещали, что дома будут сданы в конце октября этого года. Но они всерьез опасаются, что строители не успеют ввести объект в эксплуатацию к установленной дате.

В Барнауле прошел митинг дольщиков ЖК «Парковый». Дмитрий Лямзин.

«К тому же застройщик постоянно пытается переделать проект в сторону удешевления. В частности, хочет совсем отказаться от обещанной изначально подземной парковки, которая по сути является частью дома — минус первым этажом. К тому моменту, как ее засыпали песком, она была частично построена — был залито бетонное основание», — рассказали один из дольщиков.

К слову, 11 мест на погребенном паркинге были выкуплены вместе с будущими квартирами. Еще 15 дольщики планировали выкупить места ближе к сдаче объекта. Но Сергей Шумов настаивает — в сложившейся ситуации с ростом цен на стройматериалы нужно думать в первую очередь о том, как сдать дома.

Сергей Шумов. Дмитрий Лямзин.

«Выбор небольшой. По крайней мере, я считаю, что дольщикам в первую очередь нужно жилье. Но оказалось, почему-то, что это не так. Многодетная, одинокая мама, которая хочет въехать туда (в квартиру — прим. ред.) даже без ремонта, и которая кое-как платит ипотеку, говорит, что ей нужны две парковки. Я, наверное, чего-то не понимаю. Думаю, все это только эмоции, а жилье все же нужнее, чем парковка», — поделился с участниками митинга и журналистами Шумов во время митинга.

В Барнауле прошел митинг дольщиков ЖК «Парковый». Дмитрий Лямзин. В Барнауле прошел митинг дольщиков ЖК «Парковый». Дмитрий Лямзин. В Барнауле прошел митинг дольщиков ЖК «Парковый». Дмитрий Лямзин. В Барнауле прошел митинг дольщиков ЖК «Парковый». Дмитрий Лямзин. В Барнауле прошел митинг дольщиков ЖК «Парковый». Дмитрий Лямзин.

Речь идет об Ирине. Женщина действительно с нетерпением ждет своей квартиры и платит ипотеку. Только она не «одинокая», у нее есть муж. На банковские деньги дольщица покупала не только «жилые квадраты», но и парковочные. Именно поэтому ее, как и остальных митингующих, так возмутила история с отказом от паркинга.

«Чудес на свете не бывает»

В Барнауле прошел митинг дольщиков ЖК «Парковый». Дмитрий Лямзин.

На митинге дольщики поделились своими опасениями. Во-первых, они не хотят стать первыми в России обманутыми дольщиками с эскроу-счетами. Во-вторых, они уверены, что вместо квартир комфорт-класса (за которые люди платили полную стоимость) им пытаются навязать эконом-класс без подземного паркинга и собственной газовой котельной.

«Чудес на свете не бывает. Деньги не появляются из ниоткуда, поэтому бюджет на сегодняшний день ограничен. „Барнаулкапстрой“ не возводит ЖК за счет дольщиков. Их деньги лежат на счетах эскроу. Финансирование производится за счет собственных средств предприятия и банковских кредитов», — пояснил финансовую ситуацию на предприятии Сергей Шумов.

Антон Воробьев и Сергей Шумов. Дмитрий Лямзин.

Далее он добавил, что своих денег БКС не хватает на строительство всех очередей одновременно. По его словам, на данный момент со Сбербанком ведутся переговоры о возобновлении финансирования.

«Эскроу-счета в какой-то степени защищают дольщиков. Но они гарантируют возможность вернуть ровно столько, сколько было вложено. А за время, которое прошло с момента покупки, квартиры на барнаульском рынке значительно подорожали, и за ту же сумму уже не найти такую же жилплощадь», — тем временем объясняет один из дольщиков по имени Дмитрий.

Во время акции протеста митингующие записали видеообращение к президенту Владимиру Путину с просьбой о поддержке в сложившейся ситуации.