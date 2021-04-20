На проблемном ЖК «Барнаулкапстроя» закипела работа

По адресу ул. Парковая, 71 в Барнауле, где «Барнаулкапстрой» возводит ЖК «Парковый», начались строительные работы, сообщили в мэрии.

К стройке приступил подрядчик ГК «Адалин-Строй», сообщил на совещании в администрации руководитель «Барнаулкапстроя» Сергей Шумов. Также восстановили видеотрансляцию со стройки.

«Ведутся работы по строительству кровли, а также дефектовка работ предыдущего подрядчика, в том числе в квартирах и подвальных помещениях третьей блок-секции. Заключаются договоры на проведение других видов работ. „Барнаулкапстрой“ продолжает переговоры со Сбербанком по возобновлению финансирования объекта», — сказал Шумов.

Судебное решение о взыскании 5 млн рублей с «Барнаулкапстроя», положенное в основу заявления о банкротстве, отменили и вернули в суд первой инстанции.