На пустыре под Барнаулом появится коттеджный поселок

В селе Фирсово под Барнаулом продают земельный участок, который занимает часть будущего коттеджного поселка «Фирсово Заречье». Так заявил продавец земли. Застройка поселка еще не анонсировалась, сообщает «Алтайский портал недвижимости».

По данным публичной кадастровой карты, рядом со строящимися домами в «Чистых прудах» обособлена небольшая территория, на которой размежевано более 50 участков под коттеджи.

Выставленный на продажу участок занимает 200 соток, на которых можно разместить порядка 30 усадеб. Пока территория представляет собой пустырь. Нынешний владелец приобрел ее в собственность еще в 2009 году.

В объявлении продавец указывает, что земля предназначена под индивидуальное жилищное строительство. Стоимость продаваемой земли составляет 5 млн рублей.

Собственник подчеркивает, что это очень выгодное вложение.