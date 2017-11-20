На пустыре в центре Барнаула построят необычную высотку

Участок под новостройки расположен рядом с комплексом домов, который возводила компания "СтройГАЗ". До недавних пор его занимал частный сектор, а потом пустырь, заросший бурьяном. На аукционе в 2015 году часть участка в аренду на пять лет забрал "Милан" — 0,1 га достался за 2,2 млн рублей. Проект новостроя успешно прошел градостроительный совет.

Дмитрий Бауэр,

директор компании "Милан":

— Это будет 16-этажный одноподъездный монолитный дом с современной придомовой территорией. Он станет продолжением дома "СтройГАЗа" по адресу Папанинцев, 123-125, то есть, по сути мы реализуем первоначальный проект этой высотки, построенной еще в советские времена. Для этого у многоэтажки есть необходимые техусловия для подключения к сетям коммуникаций.

Территория для строительства новых высотных домов выбрана удачно. По соседству расположен корпус мединститута, педагогический лицей, 122 лицей. Стоимость квадратного метра в новостройках может быть довольно высокая. В доме на Папанинцев, 119, которая также стала продолжением дома "СтойГАЗа", "квадрат" продавали в среднем за 47,5 тыс. рублей.