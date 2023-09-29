На счет три. Что за новый жилой комплекс вырастет в Ленинском районе

На градостроительном совете директор компании «Графит» Сергей Черепанов представил проект жилого комплекса из трех зданий: двух жилых и одного коммерческого. Он будет находиться на пересечении улиц Антона Петрова и улицы Островского в Ленинском районе.

Такое расположение архитектор считает более чем удачным. К будущим зданиям будет прилегать зеленый парк Целинников, городская магистраль с трамвайными путями, а также стоящий рядом Алтайский государственный институт культуры.

Жилой комплекс будет состоять из нескольких разноэтажных зданий - 4, 7 и 22 этажа - которые будут формировать закрытый двор. По плану, два жилых блока будут находиться ближе к парку, в то время как южное нежилое здание растянется вдоль магистрали. По словам архитектора, это необходимо для того, чтобы защитить жильцов от шума автомобилей.

Многоквартирные дома на улице Антона Петрова ООО "Графит"

Жилые помещения рассчитаны на 462 квартиры. Предполагается, что в них смогут проживать более 680 человек. Согласно эскизу, высота первого этажа составляет 3,3 м, а остальных – 2,9 м.

Сергей Черепанов заявил, что к каждой квартире будет прилегать балкон или лоджия. Исключения составляют некоторые помещения со второго по четвертый этаж.

В нежилом комплексе архитектор предлагает разместить точки общепита и центры дополнительного образования детей, например, языковые школы, изостудии и спортивные кружки. На третьем этаже хотят организовать многофункциональный спортивный зал. Высота потолков составляет от 3,6 до 9 м.

Многоквартирные дома на улице Антона Петрова ООО "Графит"

Что касается территории двора, то здесь будут построены детские и спортивные площадки, а также места для отдыха взрослых.

«Мы постарались свести к минимум размещение машин на территории двора и выделили большую часть парковочных мест за его пределами», - отметил Черепанов.

Жильцы смогут поставить машины по периметру жилого квартала, а также в подземной парковке. Всего рассчитано 179 парковочных мест. Участники градсовета отметили, что мест может не хватить сотрудникам южного здания, которые не проживают в комплексе, но работают в нем. Черепанов предположил, что в будущем им возможно придется их арендовать.

Фасад коммерческого помещения будет выполнен из монолитного каркаса. А жилые – из сборных ж/б панелей. Для облицовки будет использована декоративная плитка.

«Колористические и ритмические решения фасадов отражают современные тенденции в нынешнем жилищном строительстве», - отметил Черепанов.

Проект одобрили.