На въезде в Барнаул вырастет уютный квартал с акцентными башнями в центре

На ул. Просторной, 396 построят квартал из шести относительно невысоких домов на 2 тыс. жителей. Эскиз проекта на градостроительном совете представил архитектор Сергей Черепанов.

Дома построят за ЖК «Колумб», который также возводит ГК «Алгоритм». Участок находится в границах утвержденного мэрией проекта планировки территории.

Это место, как объясняет Сергей Черепанов, чрезвычайно важно, оно примыкает к основной въездной магистрали города - Павловскому тракту.

Хоть участок и находится на второй линии, при работе над проектом архитекторы уделили особое внимание композиции, в частности ее центральному узлу – трех 17-этажных башен, ставших акцентом комплекса. По периметру участка разместили три девятиэтажных корпуса.

Ниже и уютнее

В ЖК разместят квартиры от одной до четырех комнат с площадью от 28.4 кв. м до 98.3 кв. м. Средняя площадь – 50.2 кв. м.

Каждую квартиру, кроме некоторых на первом этаже, обеспечат балконом или лоджией. В любой секции есть сквозной подъезд, колясочные, вестибюль со стойкой консьержа и кладовые в подвале.

Архитекторы использовали в оформлении дома «природные» оттенки, которые должны сделать здания уютнее (цвета на рендерах объяснили неверной цветопередачей). Сами фасады спроектировали так, чтобы они делали корпуса визуально ниже. На балконах и лоджиях предусмотрели места для размещения кондиционеров.

Авторский взгляд

Все основные подъезды к комплексу предусмотрены с ул. Просторной.

Во дворе разместят площадки для игр детей, отдыха взрослых и занятий физкультурой – все закрыто от машин. Под ними расположится подземная автостоянка на 180 мест.

Проект домов на ул. Просторная, 396. Сергей Черепанов

Площадки для занятия физкультурой для игры в волейбол, баскетбол вынесли из периметра жилого двора на придомовую территорию, которая примыкает к внутреннему проезду.

Член градостроительного совета Евгений Носенко предложил пересмотреть расположение спортивной площадки, которая оказалась в окружении парковок. «Хочется общее ядро для отдыха, общественное пространство», - сказал он.

«Ранее меня критиковали в проектах планировки за то, что я создаю огромное центральное пространство: оно похоже на пустырь, огражденный стеной, - возразил Сергей Черепанов. - Здесь было осознанное решение поделить площадки по возрастным группам и интересам, чтобы они не пересекались. На них можно попасть, не переходя дорогу».

Член градостроительного совета Сергей Боженко предложил предусмотреть коридоры инженерных коммуникаций внутри квартала.

Архитектор Сергей Шадрин предложил одобрить эскиз: «Видна авторская позиция, видно архитектора, это радует».

Проект согласовали, попросил уточнить нормативное расстояние от дома до парковок и поработать над архитектурной подсветкой.