На земле и под небесами. Сколько стоят крутые квартиры с террасами в Барнауле - расскажет altapress.ru

Altapress.ru уже рассказывал про самые дорогие квартиры в новостройках. Теперь мы собрали подборку "относительно бюджетных" предложений с террасами (иногда сопоставимыми с площадью самой квартиры). И на десерт - как стоит самая дорогая квартира за 36,6 млн рублей.

Родные берега

В ЖК «Родные берега» на ул. Промышленная, 6 есть не только одни из самых дорогих помещений в городе, но и относительно доступные предложения.

На 22 этаже в четвертом подъезде продают квартиру за 12,4 млн рублей.

Площадь террасы – 33,5 кв. м. Сама квартира вместе с небольшой лоджией – 55 кв. м.

Здесь свободная планировка, одна несущая балка посреди комнаты и один санузел.

Квартира в "Родных берегах" за 12,4 млн рублей. Жилищная инициатива

Из квартиры открывается вид на Обь, хозяйственные корпуса и Ковш, который все еще планируют засыпать и застроить.

В общем доступе жильцов – дизайнерский двор, холлы, коридоры, лестничные клетки. Есть кладовые и подземный паркинг.

"Родные берега". наш.дом.рф

Вышка

Многоквартирные дома ЖК «Вышка» с эксклюзивными (и попроще) предложениями начали строить на Горе, неподалеку от Трассы здоровья в Барнауле. А именно на Змеиногорском тракте, 35б.

На предпоследнем уровне одного из 10-этажных корпусов продают трешку в 92,5 кв. м за 17,3 млн рублей. Здесь терраса в 19 кв. м – узкая, но длинная, огибающая половину квартиры.

Квартира в ЖК «Вышка» за 17,3 млн рублей. Мой дом

Внутри - мастер-спальня, кухня-гостиная-столовая, санузел и еще одна комната.

Ранее мы рассказывали о более дорогих предложениях с террасами в этом комплексе.

Например, двухуровневая квартира со входом из собственного палисадника или же с террасы (62 кв. м) обойдется будущим владельцам в 21,2 млн рублей за 168,6 кв. м.

На первом этаже предусмотрены кухня-гостиная и холл площадью с двухкомнатную квартиру в хрущевке. Тут же – небольшой санузел и «тамбур» на улицу с нишами. Второй уровень занят мастер-спальней – с кабинетом и санузлом.

Предложение с самой высокой стоимостью – пентхаус с панорамными окнами на девятом этаже за 32,7 млн рублей за 199,6 кв. м. Сумма за квадратный метр не рекордная – 164 тыс. рублей.

Здесь и потолки в три метра, и терраса в 96,7 кв. м, которая огибает почти половину дома. И, если поиск на сайте застройщика не ошибается, — эксклюзивный камин.

Все помещения продают с предчистовой отделкой.

Проект комплекса "Вышка" на Змеиногорском тракте, 35Б. Бюро "Салют"

Адалин на Семенова

Одни из самых доступных квартир с террасами в новостройках можно найти в комплексе «Адалин на Семенова». Корпуса расположены в квартале 2036 на ул. Сергея Семенова, 27.

Подчеркнем, что все предложения, которые мы перечислим, находятся на первых этажах домов.

Квартира в «Адалин на Семенова» за 8,7 млн рублей. Адалин-строй Квартира в «Адалин на Семенова» за 11,2 млн рублей. Адалин-строй Квартира в «Адалин на Семенова» за 12,1 млн рублей. Адалин-строй

Двухкомнатную квартиру площадью 67,6 кв. м продают за 8,7 млн рублей. Размер террасы сопоставим с параметрами жилых комнат – 57,7 кв. м.

Трешка в 90,8 кв. м и террасой в 70,3 кв. м продают за 11,2 млн рублей.

Четырехкомнатная квартира в 103,1 кв. м обойдется в 12,1 млн рублей. Терраса здесь – 60,7 кв. м.

Проект на ул. С. Семенова, 27 Источник: "Адалин"

Все помещения продают без отделки.

Бонус

Назовем самое дорогое предложение с террасой в новостройках, которое нашли на сайтах застройщиков.

В ЖК Opera Residence на пр. Сибирский, 36в в районе Обского бульвара и Изумрудного парка продают квартиру за 36,6 млн рублей.

Ее площадь 215,3 кв. м, террасы – 56,1 кв. м. Находится на 14-м этаже корпуса.

Квартира в ЖК Opera Residence за 36,6 млн рублей. Opera Residence Проект Opera Residence на пр. Сибирский, 36в. operadom.ru.

Внутри застройщик предлагает обустроить четыре санузла, кухню-столовую, гостиную, три большие спальни, лаунж-зону и т.д.

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