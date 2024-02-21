На земле и под небесами. Сколько стоят крутые квартиры с террасами в Барнауле - расскажет altapress.ru

Родные берега
В ЖК «Родные берега» на ул. Промышленная, 6 есть не только одни из самых дорогих помещений в городе, но и относительно доступные предложения.
На 22 этаже в четвертом подъезде продают квартиру за 12,4 млн рублей.
Площадь террасы – 33,5 кв. м. Сама квартира вместе с небольшой лоджией – 55 кв. м.
Здесь свободная планировка, одна несущая балка посреди комнаты и один санузел.
Из квартиры открывается вид на Обь, хозяйственные корпуса и Ковш, который все еще планируют засыпать и застроить.
В общем доступе жильцов – дизайнерский двор, холлы, коридоры, лестничные клетки. Есть кладовые и подземный паркинг.
Вышка
Многоквартирные дома ЖК «Вышка» с эксклюзивными (и попроще) предложениями начали строить на Горе, неподалеку от Трассы здоровья в Барнауле. А именно на Змеиногорском тракте, 35б.
На предпоследнем уровне одного из 10-этажных корпусов продают трешку в 92,5 кв. м за 17,3 млн рублей. Здесь терраса в 19 кв. м – узкая, но длинная, огибающая половину квартиры.
Внутри - мастер-спальня, кухня-гостиная-столовая, санузел и еще одна комната.
Ранее мы рассказывали о более дорогих предложениях с террасами в этом комплексе.
Например, двухуровневая квартира со входом из собственного палисадника или же с террасы (62 кв. м) обойдется будущим владельцам в 21,2 млн рублей за 168,6 кв. м.
На первом этаже предусмотрены кухня-гостиная и холл площадью с двухкомнатную квартиру в хрущевке. Тут же – небольшой санузел и «тамбур» на улицу с нишами. Второй уровень занят мастер-спальней – с кабинетом и санузлом.
Предложение с самой высокой стоимостью – пентхаус с панорамными окнами на девятом этаже за 32,7 млн рублей за 199,6 кв. м. Сумма за квадратный метр не рекордная – 164 тыс. рублей.
Здесь и потолки в три метра, и терраса в 96,7 кв. м, которая огибает почти половину дома. И, если поиск на сайте застройщика не ошибается, — эксклюзивный камин.
Все помещения продают с предчистовой отделкой.
Адалин на Семенова
Одни из самых доступных квартир с террасами в новостройках можно найти в комплексе «Адалин на Семенова». Корпуса расположены в квартале 2036 на ул. Сергея Семенова, 27.
Подчеркнем, что все предложения, которые мы перечислим, находятся на первых этажах домов.
Двухкомнатную квартиру площадью 67,6 кв. м продают за 8,7 млн рублей. Размер террасы сопоставим с параметрами жилых комнат – 57,7 кв. м.
Трешка в 90,8 кв. м и террасой в 70,3 кв. м продают за 11,2 млн рублей.
Четырехкомнатная квартира в 103,1 кв. м обойдется в 12,1 млн рублей. Терраса здесь – 60,7 кв. м.
Все помещения продают без отделки.
Бонус
Назовем самое дорогое предложение с террасой в новостройках, которое нашли на сайтах застройщиков.
В ЖК Opera Residence на пр. Сибирский, 36в в районе Обского бульвара и Изумрудного парка продают квартиру за 36,6 млн рублей.
Ее площадь 215,3 кв. м, террасы – 56,1 кв. м. Находится на 14-м этаже корпуса.
Внутри застройщик предлагает обустроить четыре санузла, кухню-столовую, гостиную, три большие спальни, лаунж-зону и т.д.
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