Начались продажи квартир в новом доме на ул. Балтийской, 101

У барнаульцев появилась отличная возможность приобрести квартиру с ремонтом по привлекательной стартовой цене!

ООО ИСК «ВИРА-Строй» объявило о старте продаж квартир в новом доме на ул. Балтийской, 101, в ЖК «Матрешки». Дом каркасно-кирпичный, 5765 квартир площадью от 22 до 93 кв. м. В продаже студии, 1-, 2-, 3-комнатные квартиры и евродвушки.

Только сейчас можно купить квартиру с ремонтом от 1 402 380 руб.

В эксплуатацию дом будет введен в I квартале 2022 года, передача ключей — до 23 февраля 2022 г.

Все квартиры будут передаваться жильцам с отделкой под ключ: матовые натяжные потолки, способные прослужить своим хозяевам не один десяток лет, стены оклеены флизелиновыми обоями под покраску (жильцы сами смогут создавать зоны в помещении), на полу — линолеум с расцветкой «под ламинат». Также застройщик установил входные двери, межкомнатные двери с элементами декора, в ванной комнате уложена плитка от пола до потолка, установлена сантехника: ванна, раковина, унитаз, смесители.

Фотоархив: сданный дом на ул. Балтийской, 97. Примерная отделка.

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Современные и удобные планировки квартир на ул. Балтийской, 101:

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Уже сегодня в этой части Индустриального района есть все необходимые условия для комфортного проживания, хорошая инфраструктура: супермаркеты, школы, детские сады, транспортная доступность.

Микрорайон с максимально удобной для проживания средой, в котором безопасность сочетается с комфортом и уютом. Уделено особое внимание формированию безопасной и дружественной атмосферы: уютная придомовая территория, прогулочные зоны и детские комплексы, площадки для отдыха и спорта, наземные подземные парковки. Все это — особенности квартальной застройки.

Жилой комплекс «Матрешки», расположенный в квартале 2009, стал одним из самых популярных объектов среди покупателей квартир на первичном рынке. Причина тому — продуманное до мелочей жилье и доступная стоимость квадратного метра.

Успейте стать владельцем современного и комфортного жилья по выгодным ценам сейчас!

По всем вопросам приобретения квартир вы можете обратиться в офис «VS-Недвижимость», единственного официального представителя ООО ИСК «ВИРА-Строй»

в г. Барнауле: пр. Красноармейский, 75-б, 3-й этаж.

Тел. (3852) 22−39−19

Пн — пт: 9.00 — 18.00

Сб , вс: выходные

Дополнительный офис продаж, офис «VS-Недвижимость», по адресу: ул. Балтийская, 95

Тел. (3852) 22−39−19, 8−905−927−31−13 — экскурсии

Пн , вт , чт , пт: 9.00 — 20.00

вт чт пт: 9.00 — 20.00 Ср: 10.00 — 18.00

Сб: 10.00 — 16.00

Воскресенье — выходной

ЖК «Матрешки» — застройщик ООО ИСК «ВИРА-Строй». Проектная декларация на сайте Наш.дом.рф.

Информация о стоимости действительна на момент публикации.