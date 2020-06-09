Начались продажи квартир в новом доме на ул. Балтийской, 101

ООО ИСК «ВИРА-Строй» объявило о старте продаж квартир в новом доме на ул. Балтийской, 101, в ЖК «Матрешки». Дом каркасно-кирпичный, 5765 квартир площадью от 22 до 93 кв. м. В продаже студии, 1-, 2-, 3-комнатные квартиры и евродвушки.
Только сейчас можно купить квартиру с ремонтом от 1 402 380 руб.
В эксплуатацию дом будет введен в I квартале 2022 года, передача ключей — до 23 февраля 2022 г.
Все квартиры будут передаваться жильцам с отделкой под ключ: матовые натяжные потолки, способные прослужить своим хозяевам не один десяток лет, стены оклеены флизелиновыми обоями под покраску (жильцы сами смогут создавать зоны в помещении), на полу — линолеум с расцветкой «под ламинат». Также застройщик установил входные двери, межкомнатные двери с элементами декора, в ванной комнате уложена плитка от пола до потолка, установлена сантехника: ванна, раковина, унитаз, смесители.
Фотоархив: сданный дом на ул. Балтийской, 97. Примерная отделка.
Современные и удобные планировки квартир на ул. Балтийской, 101:
Уже сегодня в этой части Индустриального района есть все необходимые условия для комфортного проживания, хорошая инфраструктура: супермаркеты, школы, детские сады, транспортная доступность.
Микрорайон с максимально удобной для проживания средой, в котором безопасность сочетается с комфортом и уютом. Уделено особое внимание формированию безопасной и дружественной атмосферы: уютная придомовая территория, прогулочные зоны и детские комплексы, площадки для отдыха и спорта, наземные подземные парковки. Все это — особенности квартальной застройки.
Жилой комплекс «Матрешки», расположенный в квартале 2009, стал одним из самых популярных объектов среди покупателей квартир на первичном рынке. Причина тому — продуманное до мелочей жилье и доступная стоимость квадратного метра.
Успейте стать владельцем современного и комфортного жилья по выгодным ценам сейчас!
По всем вопросам приобретения квартир вы можете обратиться в офис «VS-Недвижимость», единственного официального представителя ООО ИСК «ВИРА-Строй»
в г. Барнауле: пр. Красноармейский, 75-б, 3-й этаж.
Тел. (3852) 22−39−19
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Дополнительный офис продаж, офис «VS-Недвижимость», по адресу: ул. Балтийская, 95
Тел. (3852) 22−39−19, 8−905−927−31−13 — экскурсии
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ЖК «Матрешки» — застройщик ООО ИСК «ВИРА-Строй». Проектная декларация на сайте Наш.дом.рф.
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