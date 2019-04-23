Начался старт продаж нового кирпичного дома в жилом комплексе «КРЫЛЬЯ-2»

Квартал 2033 стал одним из самых востребованных районов Барнаула как среди застройщиков, так и среди счастливых обладателей новых квартир. Первым проектом застройки квартала стал жилой комплекс «КРЫЛЬЯ», возводимый Специализированным Застройщиком ИСК «Алгоритм».

Квартиры в этом жилом комплексе распродавались очень активно, а запросы на покупку в квартале 2033 всё росли. Поэтому было принято решение продолжить строительство в данном районе — так появился жилой комплекс «КРЫЛЬЯ-2», застройщиком которого выступает ООО «СЗ «ДСК», входящее в Группу Компаний «Алгоритм».

ЖК «КРЫЛЬЯ-2» состоит из двух домов. О здании на 65 лет Победы, 10 мы уже рассказывали ранее — это 16-ти этажный дом из железобетонных панелей. Разнообразие планировочных решений, уникальность полноценной квартальной застройки уже привлекли внимание первых покупателей.

Сегодня расскажем про второй — новый дом ЖК «КРЫЛЬЯ-2» по адресу 65 лет Победы, 6.

Здание возводится из проверенного временем силикатного кирпича, причем кирпичным будет всё — от фасада и несущих стен, до межкомнатных перегородок. Всем известно, что такой конструктив обеспечит прочность, надежность и сохранность тепла.

Жилой комплекс «КРЫЛЬЯ-2». Источник: ООО «СЗ ИСК «Алгоритм». Жилой комплекс «КРЫЛЬЯ-2». Источник: ООО «СЗ ИСК «Алгоритм». Жилой комплекс «КРЫЛЬЯ-2». Источник: ООО «СЗ ИСК «Алгоритм».

Угловая форма здания и необычная геометрия планировок дадут шанс реализовать самые смелые интерьерные решения в дизайне квартир.

Обратите особое внимание на фасад дома. Архитектурное остекление на главном фасаде, нескучные формы рельефного карниза и акцентного фронтона придают монументальный и изысканный облик дому. Жить тут будет не только комфортно, но и престижно.

Жилой комплекс «КРЫЛЬЯ-2». Источник: ООО «СЗ ИСК «Алгоритм».

Особенность застройки квартала 2032 заключается в расположении жилых зданий по периметру территории. Таким образом создается закрытое пространство для организации зоны отдыха и образовательного кластера. В планах застройки детский сад и школа. Эргономичное зонирование придомовых площадей, расположение там зон отдыха детей и взрослых создаст здоровую атмосферу для жизни счастливых семей.

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