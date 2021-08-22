Налоговый вычет на аренду квартир хотят ввести в России

Налоговый вычет за аренду квартир предложило ввести в России министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства, передает РИА Новости .

Нововведение предлагается узаконить путем внесения изменений в государственную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

В профильном министерстве считают, что подобная мера простимулирует рынок арендного жилья.

«Большая часть арендного фонда находится в „теневом“ секторе российской экономики и не приносит доходов в бюджет. Институциональное арендное жилье в России практически отсутствует», — констатируют авторы проекта документа.

Также Минстрой предлагает создать механизмы поддержки проектов коммерческой аренды с предоставлением ипотечных кредитов и сделать долгосрочную аренду альтернативой предоставления жилых помещений в собственность.

Авторы инициативы полагают, что данные меры позволят к 2030 году увеличить объем строительства арендного жилья до 5 млн квадратных метров.