«Наляпали на жвачку»: барнаульские дольщики-«новоселы» показали ужасы бытия

Отдать ключи — снять проблему
Известно, что мем «И так сойдет» — о небрежном отношении к работе или ее недобросовестном выполнении, о равнодушии к результату.
Однако сюжет о жилом комплексе на Павловском тракте, 291, который начинали строить еще в 2014 году, совсем не мультяшный.
Во-первых, потому что речь в нем идет о прямых интересах и правах людей — собственников 374 квартир. Многие из них оформили ипотечные кредиты, но заселиться в с горем пополам достроенную высотку смогут еще не скоро (об этом — чуть ниже).
Во-вторых, вопрос с достройкой ЖК — еще и политический. Проблемный дом достался Вячеславу Франку в 2020 году почти одновременно с креслом мэра Барнаула. И первые вечерние совещания новоиспеченному главе приходилось проводить именно с возбужденными дольщиками с Павловского тракта. Ситуация была на контроле губернатора Виктора Томенко.
Вручить ключи от квартир дольщикам — значит, снять проблему. И в середине августа это фактически произошло. Руководитель принадлежащей мэрии компании «Барнаулкапстрой» Сергей Шумов 17 августа доложил в СМИ о завершении проекта.
«Мы благополучно пришли к финишу проекта, преодолев все трудности. Мы выполнили взятые на себя обязательства перед дольщиками — построили красивый, большой и комфортный дом», — смачно заявил Шумов.
Но есть и другой глава «Барнаулкапстроя». В распоряжении altapress.ru имеется фрагмент переписки в WhatsApp в августе. Абоненту Шумову задается вопрос о том, когда же наконец начнут устранять недоделки на доме.
«До зимы еще далеко, сегодня завезем материалы и в ближайшее время начнем устранять», — следует ответ.
Пока не начали.
Оторвать пятые точки
У Евгении Шкоропар, собственницы одной из квартир, для этой новостройки короткая характеристика: «Здесь все наляпано на жвачку! Вашего блокнота не хватит, чтобы переписать все „косяки“. И весь список уже давно передан Шумову».
Шкоропар жестко говорит, что Шумов и Франк, по ее мнению, просто обязаны «оторвать пятые точки от кресел» и приехать лично в этот ЖК.
Ее соседи сетуют:
«Другие дольщики заезжают в нормальные дома. Их подъезды не разваливаются, а в квартирах сделан хороший ремонт. А что у нас? Страх господень…»
Первую блок-секцию скандально известного дома сдали еще в феврале. Дольщики планировали с размахом отпраздновать событие — пожарить шашлыки и запустить фейерверк. Но чуда не случилось, как и радости.
Собственники, которые по разным соображениям согласились принять квартиры от застройщика, говорят, что до сих пор исправляют «косяки» строителей и капитально ремонтируют квартиры.
Алексей живет в первой блок-секции ЖК. Утверждает, что перед тем, как заехать в квартиру, пришлось полностью укреплять стены. Штукатурка оказалась очень низкого качества: лопалась и осыпалась от одного прикосновения.
Дольщик говорит, что вложил в укрепление стен более 200 тыс. рублей. Сколько в целом «съел» ремонт, он еще не подсчитывал. При этом сама квартира обошлась Алексею более чем в 3 млн рублей. Сколько в нее придется вложить дополнительных средств, мужчина старается не думать.
Дольщики отмечают, что первая блок-секция находится в гораздо худшем состоянии. Облицовка первого этажа разваливается буквально на глазах, на восьмом зияет дыра в стене — видимо, строители вырезали технологическое отверстие и забыли о нем.
Кормят обещаниями
Николай, собственник квартиры в первой блок-секции рассказал:
«Мы переселились сюда два месяца назад. Нам негде было жить, поэтому плюнули и приняли квартиру такой, какая есть. Конечно, были внесены замечания, но застройщик абсолютно ничего не исправил. Нас постоянно кормят обещаниями. Мы сами наливали новый пол, выравнивали стены и швы в потолке».
У Ольги Маковецкой здесь тоже квартира. Точнее, бетонная коробка, без сантехники и электрики. Жилье куплено в ипотеку, застройщик уже давно получил 100% оплаты.
Заселится Маковецкая сюда еще очень нескоро. Она называет свое положение «катастрофическим». На отделку «под ремонт» необходимо не менее 120 тыс. рублей. Таких денег у женщины нет. Поэтому она сейчас вместе с ребенком снимает в городе другую квартиру.
У Маковецкой на руках подписанные с «Барнаулкапстроем» дополнительные соглашения. По ним собственник отказывается от взыскания неустойки с застройщика за срыв сроков сдачи дома, взамен же ему полагается проведение хоть каких-то работ в бетонной коробке. Но Ольга Маковецкая уже отчаялась, устав слушать обещания.
«Мне отдали ключи от квартиры и, по сути, закрыли рот. — Говорит она, сдерживая слезы. — Выполнять работы по дополнительному соглашению Шумов, похоже, вообще не собирается».
Такие дополнительные соглашения с «Барнаулкапстроем» здесь у многих.
Тайный смысл арматуры
Передвигаясь между этажами пешком, мы обратили внимание на отличительную особенность этого дома: почти все пластиковые двери, ведущие с лестничных маршей на балконы, в очень плохом состоянии.
У одних нет «доводчиков», у других — ручек, у третьих — и того, и другого. Многие двери, если с большим трудом и открываются, то после не желают приходить в изначальное положение.
В одном из подъездов из 16 этажей двери нормально работают только на трех, подсчитали дольщики из первой секции, которые помнят, как в феврале прошлого года в коридорах лежал снег. О предстоящей зиме они думают с содроганием.
Сами подъезды новейшего дома не блещут эстетикой — трещины, не запланированные строительной мыслью отверстия в стенах и лестничных маршах, мятые металлические дверцы, закрывающие технические ниши.
В бетонной коробке дольщицы Анны Быковой, помимо криво установленных витражей на лоджии и классических дыр в неровных стенах, есть «достопримечательность».
В помещении, где когда-то будет ванная комната, из стены примерно на полметра торчит кусок арматуры. Зачем строители так сделали, Быкова не знает. Есть предположение: наверное, намек, что можно вздернуться.
Впрочем, есть и позитивные моменты: вчера в подъезде Анны Быковой запустили лифт, а прямо в присутствии журналистов altapress.ru в систему стали подавать горячую воду. Хозяйка рада. И не расстраивается, когда от замка на входной двери неожиданно отваливается накладка.
Дольщица Елена Шважис в свое время отказалась подписывать с «Барнаулкапстроем» дополнительное соглашение.
«Я им сразу сказала, что не надо мне даже звонить по этому поводу, ничего вашего подписывать я не буду», — говорит женщина.
По ее подсчетам, сумма неустойки за срыв сроков договора составляет около 600 тыс. рублей. Шважис подтверждает, что готовится обратиться в суд.
В ее квартире обналичка на пластиковых окнах пошла «волнами», между конструкциями пластиковых окон и стенами — большие щели, которые никто не постарался залить хотя бы монтажной пеной.
А в одной из комнат сразу бросается в глаза, что пластиковый подоконник принял форму радуги.
«Давно с Франком не виделись…»
После двухчасового общения с дольщиками ЖК на Павловском тракте, 291 общее настроение владельцев бетонных коробок максимально коротко можно передать так.
Сначала их обманули и не предоставили в обещанный срок квартиры гарантированного качества. Теперь, когда застройщик не исполняет обязательств по допсоглашениям, их обманывают вновь. Мэр Франк самоустранился, а директор «Барнаулкапстроя» Шумов может, но не считает нужным, проводить заявленные работы в ЖК. Но надежда все еще есть…
Еще недавно жесткая Евгения Шкоропар, прощаясь с журналистами altapress.ru, теперь уже как-то с грустью сказала: «Давно с Франком мы не виделись… Очень хотим, чтобы приехал. Мы бы показали ему тут все…»
Интересно, примет ли мэр это приглашение?
Еще пара штрихов
Двор достоин особого внимания. Он узкий, мест для парковки практически нет, машины едва разъезжаются. На крохотной детской площадке хоть и установили минимум оборудования, но покрытие сделали в лучших традициях 90-х — грязный песок вперемешку с камнями и грязью.
В дождь все это превращается в месиво, а в сухую погоду песок ветром разносится по округе и проникает в квартиры через окна.
Унылую картину довершает недостроенный магазин со стороны Павловского тракта. Строители бросили все — мусор, остатки стройматериалов, вагончики, и… собак. Псы, верой и правдой отслужившие на долгострое, оказались никому не нужны. Как, собственно, и сами жильцы дома.