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Недвижимость

«Нам нужны эти квартиры». Дольщики ЖК «Парковый» в Барнауле рассказали о своей беде и молчании чиновников

Накануне дольщики «Барнаулкапстроя» встретились с журналистами у ворот пустой строительной площадки. Они рассказали, почему выбрали квартиры именно в этом жилом комплексе, как понадеялись на мэрию Барнаула и эскроу-счета, какие убытки им приходится нести из-за остановки строительных работ.

Дольщики встретились с журналистами у строительной площадки проблемных объектов "Барнаулкапстроя".
Дольщики встретились с журналистами у строительной площадки проблемных объектов "Барнаулкапстроя".
Дмитрий Лямзин.

Взгляд через забор

На территорию строительной площадки на ул. Парковая, 71 людям попасть не удалось. На свое недостроенное жилье они смотрели через забор, огораживающий территорию так и не построенного ЖК. Здесь же разместилась небольшая котельная.

Предполагалось, что она будет входить в «Парковый», но не так давно дольщикам стало известно, что ее намерены передать на баланс города, после чего котельная, вероятнее всего, перейдет в собственность одной из частных компаний.

Из-за забора сейчас выглядывает один практически возведенный дом с недоделанной крышей и кирпичные коробки еще двух недостроенных домов с зияющими проемами окон.

В прошлом году горожане, вложившиеся в долевки, могли наблюдать за ходом работ еще и в онлайн, через вебкамеры. В декабре их отключили. Теперь о происходящем дольщики узнают, заглядывая в щели забора, либо из СМИ.

Дольщики встретились с журналистами у строительной площадки проблемных объектов &quot;Барнаулкапстроя&quot;.
Дольщики встретились с журналистами у строительной площадки проблемных объектов «Барнаулкапстроя».
Дмитрий Лямзин.

Так, на прошлой неделе они с удивлением прочитали новость о том, что «Барнаулкапстрой» может обанкротиться. Об этом на общем собрании Союза строителей объявил мэр города Вячеслав Франк.

«Почему о таких вещах мы узнаем из СМИ? Почему нам об этом не сказали ни сам застройщик, ни представители администрации?» — недоумевают дольщики.

По их словам, с тех пор, как стройка встала, они с большим трудом пробивают «обет молчания» как строительной компании, так и чиновников.

Дольщики встретились с журналистами у строительной площадки проблемных объектов &quot;Барнаулкапстроя&quot;.
Дольщики встретились с журналистами у строительной площадки проблемных объектов «Барнаулкапстроя».
Дмитрий Лямзин.

"

«В „Барнаулкапстрое“ на наши вопросы практически не отвечают, в администрации тоже мало откликов. Чиновники не идут на общение с нами. Последний раз ответили, что не готова „дорожная карта“», — с грустью отмечают члены инициативной группы.

Справедливости ради, после того, как вокруг ЖК «Парковый» началась шумиха, с дольщиками связались из городского комитета по строительству и архитектуре. Чиновники пригласили покупателей долевок на заседание рабочей группы по их вопросу, которое пройдет в начале марта.

Дольщики встретились с журналистами у строительной площадки проблемных объектов &quot;Барнаулкапстроя&quot;.
Дольщики встретились с журналистами у строительной площадки проблемных объектов «Барнаулкапстроя».
Дмитрий Лямзин.

Также откликнулся и гендиректор «Барнаулкапстроя» Сергей Шумов. Он заверил взволнованных клиентов, что в ближайшее время встретится с ними и даже пустит на стройку.

Неоправданные ожидания

Дольщики встретились с журналистами у строительной площадки проблемных объектов &quot;Барнаулкапстроя&quot;.
Дольщики встретились с журналистами у строительной площадки проблемных объектов «Барнаулкапстроя».
Дмитрий Лямзин.

На собрании инициативной группы не утихают разговоры. У каждого своя уникальная история. Но есть в рассказах и общее. При покупке долевок доверие вызвало само наименование компании, которое стойко ассоциировалось с учредителем — администрацией Барнаула.

«Для нас гарантом являлся сам застройщик — „Барнаулкапстрой“. Это не частная контора, а муниципальная компания. У нас была надежда… Мы верили: что бы ни случилось, будем защищены, ведь как город может сам себе сделать хуже?», — рассказала одна из дольщиц.

Дольщики встретились с журналистами у строительной площадки проблемных объектов &quot;Барнаулкапстроя&quot;.
Дольщики встретились с журналистами у строительной площадки проблемных объектов «Барнаулкапстроя».
Дмитрий Лямзин.

Кроме того, в ряду аргументов в пользу покупки жилья у БКС были следующие: удобное расположение, экологически чистый район, готовая инфраструктура, удаленность от дороги, прекрасные планировки квартир в домах. Да и статистика по проблемным объектам в Барнауле радовала.

Доверие вызывало и то, что застройщик работал по новой схеме — с использованием банковских счетов эскроу.

«Надо же было в плохую статистку попасть…», — с горечью шутит кто-то.

«Но было бы хуже, купи мы квартиры за наличку. Тогда вообще никакой надежды не было бы», — замечает другой.

Дольщики встретились с журналистами у строительной площадки проблемных объектов &quot;Барнаулкапстроя&quot;.
Дольщики встретились с журналистами у строительной площадки проблемных объектов «Барнаулкапстроя».
Дмитрий Лямзин.

Семья врачей Анны после рождения второго ребенка решила вложить материнский капитал и воспользовалась так называемой «Семейной ипотекой» для улучшения жилищных условий. Их квартира находится в недостроенной второй секции.

Медик рассказала, что они с мужем долго выбирали между ЖК «Нагорный», «Змеиногорский» и «Парковый». Остановились на последнем.

«Когда принимали решение, выяснили, что учредитель застройщика — администрация города. К тому же, жилой комплекс возводился с использованием эскроу-счетов. Госпрограмма, госзастройшик, эскроу — все это казалось гарантом надежности. И мы доверились, купили квартиру», — рассказала дольщица Анна.

Как оказалось, все перечисленное не гарантирует получения в срок купленного жилья.

«Нам нужны эти квартиры. Мы должны обязательно получить их к осени этого года».

Дольщики встретились с журналистами у строительной площадки проблемных объектов &quot;Барнаулкапстроя&quot;.
Дольщики встретились с журналистами у строительной площадки проблемных объектов «Барнаулкапстроя».
Дмитрий Лямзин.

Ирина купила трехкомнатную квартиру в третьей блок-секции. Выбор пал на ЖК «Парковый» из-за перспектив быстрого срока сдачи. В семье двое детей. Для дольщиков вопрос с жильем стоит очень остро.

На сегодняшний день они вынуждены снимать квартиру и параллельно платить ипотеку. Сама женщина находится в декретном отпуске, поэтому финансовое бремя легло на отца семейства.

«Мы купили квартиру в марте 2020 года. Нам обещали, что сдадут подъезд уже осенью. Мы поверили в надежного застройщика и эскроу-счета. Как оказалось, проиграли. Я не знаю, что теперь делать дальше. Я уверена, что нужно добиваться достройки дома. Что мы сейчас сможем сделать с вложенными деньгами с учетом выросших на 20% цен? Мы окажемся в еще более худшем положении. Это общественная проблема, которую нужно обязательно поднимать», — рассказала дольщица.

Паркинг с возу — стройке легче

Дольщики встретились с журналистами у строительной площадки проблемных объектов &quot;Барнаулкапстроя&quot;.
Дольщики встретились с журналистами у строительной площадки проблемных объектов «Барнаулкапстроя».
Дмитрий Лямзин.

Еще одна деталь печальной истории. Многие дольщики вложились не только в жилье, но в места на территории подземной парковки. Она входит в проект жилого комплекса. Но недавно людям сообщили, что работы по ее строительству будут остановлены, а сам паркинг — засыпан.

«Осенью прошлого года мы видели, как парковку заливают цементом. А сейчас котлован просто засыпают. Да, дома не могут построить, но при чем здесь паркинг? Наверное, после того, как поднялась шумиха, они решили хоть как-то достроить третью секцию, чтобы отвалились претензии части дольщиков. Видимо, без парковки им станет легче», — рассказали в инициативной группе.

Дольщики встретились с журналистами у строительной площадки проблемных объектов &quot;Барнаулкапстроя&quot;.
Дольщики встретились с журналистами у строительной площадки проблемных объектов «Барнаулкапстроя».
Дмитрий Лямзин.

Пока дольщики заняли выжидательную позицию. Они ждут от администрации города решительных действий и намерены отстоять право на ключи от купленных квартир.

В ближайшее время пройдет заседание рабочей группы по проблеме строительства ЖК «Парковый», уже после этого будут предприниматься другие шаги.

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