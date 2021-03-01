«Нам нужны эти квартиры». Дольщики ЖК «Парковый» в Барнауле рассказали о своей беде и молчании чиновников

Накануне дольщики «Барнаулкапстроя» встретились с журналистами у ворот пустой строительной площадки. Они рассказали, почему выбрали квартиры именно в этом жилом комплексе, как понадеялись на мэрию Барнаула и эскроу-счета, какие убытки им приходится нести из-за остановки строительных работ.

Взгляд через забор

На территорию строительной площадки на ул. Парковая, 71 людям попасть не удалось. На свое недостроенное жилье они смотрели через забор, огораживающий территорию так и не построенного ЖК. Здесь же разместилась небольшая котельная.

Предполагалось, что она будет входить в «Парковый», но не так давно дольщикам стало известно, что ее намерены передать на баланс города, после чего котельная, вероятнее всего, перейдет в собственность одной из частных компаний.

Из-за забора сейчас выглядывает один практически возведенный дом с недоделанной крышей и кирпичные коробки еще двух недостроенных домов с зияющими проемами окон.

В прошлом году горожане, вложившиеся в долевки, могли наблюдать за ходом работ еще и в онлайн, через вебкамеры. В декабре их отключили. Теперь о происходящем дольщики узнают, заглядывая в щели забора, либо из СМИ.

Дольщики встретились с журналистами у строительной площадки проблемных объектов «Барнаулкапстроя». Дмитрий Лямзин.

Так, на прошлой неделе они с удивлением прочитали новость о том, что «Барнаулкапстрой» может обанкротиться. Об этом на общем собрании Союза строителей объявил мэр города Вячеслав Франк.

«Почему о таких вещах мы узнаем из СМИ? Почему нам об этом не сказали ни сам застройщик, ни представители администрации?» — недоумевают дольщики.

По их словам, с тех пор, как стройка встала, они с большим трудом пробивают «обет молчания» как строительной компании, так и чиновников.

Дольщики встретились с журналистами у строительной площадки проблемных объектов «Барнаулкапстроя». Дмитрий Лямзин.

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«В „Барнаулкапстрое“ на наши вопросы практически не отвечают, в администрации тоже мало откликов. Чиновники не идут на общение с нами. Последний раз ответили, что не готова „дорожная карта“», — с грустью отмечают члены инициативной группы.

Справедливости ради, после того, как вокруг ЖК «Парковый» началась шумиха, с дольщиками связались из городского комитета по строительству и архитектуре. Чиновники пригласили покупателей долевок на заседание рабочей группы по их вопросу, которое пройдет в начале марта.

Дольщики встретились с журналистами у строительной площадки проблемных объектов «Барнаулкапстроя». Дмитрий Лямзин.

Также откликнулся и гендиректор «Барнаулкапстроя» Сергей Шумов. Он заверил взволнованных клиентов, что в ближайшее время встретится с ними и даже пустит на стройку.

Неоправданные ожидания

Дольщики встретились с журналистами у строительной площадки проблемных объектов «Барнаулкапстроя». Дмитрий Лямзин.

На собрании инициативной группы не утихают разговоры. У каждого своя уникальная история. Но есть в рассказах и общее. При покупке долевок доверие вызвало само наименование компании, которое стойко ассоциировалось с учредителем — администрацией Барнаула.

«Для нас гарантом являлся сам застройщик — „Барнаулкапстрой“. Это не частная контора, а муниципальная компания. У нас была надежда… Мы верили: что бы ни случилось, будем защищены, ведь как город может сам себе сделать хуже?», — рассказала одна из дольщиц.

Дольщики встретились с журналистами у строительной площадки проблемных объектов «Барнаулкапстроя». Дмитрий Лямзин.

Кроме того, в ряду аргументов в пользу покупки жилья у БКС были следующие: удобное расположение, экологически чистый район, готовая инфраструктура, удаленность от дороги, прекрасные планировки квартир в домах. Да и статистика по проблемным объектам в Барнауле радовала.

Доверие вызывало и то, что застройщик работал по новой схеме — с использованием банковских счетов эскроу.

«Надо же было в плохую статистку попасть…», — с горечью шутит кто-то.

«Но было бы хуже, купи мы квартиры за наличку. Тогда вообще никакой надежды не было бы», — замечает другой.

Дольщики встретились с журналистами у строительной площадки проблемных объектов «Барнаулкапстроя». Дмитрий Лямзин.

Семья врачей Анны после рождения второго ребенка решила вложить материнский капитал и воспользовалась так называемой «Семейной ипотекой» для улучшения жилищных условий. Их квартира находится в недостроенной второй секции.

Медик рассказала, что они с мужем долго выбирали между ЖК «Нагорный», «Змеиногорский» и «Парковый». Остановились на последнем.

«Когда принимали решение, выяснили, что учредитель застройщика — администрация города. К тому же, жилой комплекс возводился с использованием эскроу-счетов. Госпрограмма, госзастройшик, эскроу — все это казалось гарантом надежности. И мы доверились, купили квартиру», — рассказала дольщица Анна.

Как оказалось, все перечисленное не гарантирует получения в срок купленного жилья.

«Нам нужны эти квартиры. Мы должны обязательно получить их к осени этого года».

Дольщики встретились с журналистами у строительной площадки проблемных объектов «Барнаулкапстроя». Дмитрий Лямзин.

Ирина купила трехкомнатную квартиру в третьей блок-секции. Выбор пал на ЖК «Парковый» из-за перспектив быстрого срока сдачи. В семье двое детей. Для дольщиков вопрос с жильем стоит очень остро.

На сегодняшний день они вынуждены снимать квартиру и параллельно платить ипотеку. Сама женщина находится в декретном отпуске, поэтому финансовое бремя легло на отца семейства.

«Мы купили квартиру в марте 2020 года. Нам обещали, что сдадут подъезд уже осенью. Мы поверили в надежного застройщика и эскроу-счета. Как оказалось, проиграли. Я не знаю, что теперь делать дальше. Я уверена, что нужно добиваться достройки дома. Что мы сейчас сможем сделать с вложенными деньгами с учетом выросших на 20% цен? Мы окажемся в еще более худшем положении. Это общественная проблема, которую нужно обязательно поднимать», — рассказала дольщица.

Паркинг с возу — стройке легче

Дольщики встретились с журналистами у строительной площадки проблемных объектов «Барнаулкапстроя». Дмитрий Лямзин.

Еще одна деталь печальной истории. Многие дольщики вложились не только в жилье, но в места на территории подземной парковки. Она входит в проект жилого комплекса. Но недавно людям сообщили, что работы по ее строительству будут остановлены, а сам паркинг — засыпан.

«Осенью прошлого года мы видели, как парковку заливают цементом. А сейчас котлован просто засыпают. Да, дома не могут построить, но при чем здесь паркинг? Наверное, после того, как поднялась шумиха, они решили хоть как-то достроить третью секцию, чтобы отвалились претензии части дольщиков. Видимо, без парковки им станет легче», — рассказали в инициативной группе.

Дольщики встретились с журналистами у строительной площадки проблемных объектов «Барнаулкапстроя». Дмитрий Лямзин.

Пока дольщики заняли выжидательную позицию. Они ждут от администрации города решительных действий и намерены отстоять право на ключи от купленных квартир.

В ближайшее время пройдет заседание рабочей группы по проблеме строительства ЖК «Парковый», уже после этого будут предприниматься другие шаги.