«Нам же бомжевать придется». Барнаульскую семью пенсионеров выгоняют из аварийного дома с копеечной компенсацией

Суд по заявлению городского комитета ЖКХ принудительно выселяет семью пенсионеров из собственной квартиры. Жилье признано аварийным и теперь подлежит сносу. В качестве компенсации мэрия обещала пожилым людям выплатить 1,36 млн рублей. Но барнаульцы уверены, что сейчас этих денег не хватит на покупку нормальной недвижимости, поэтому они могут оказаться на улице. В остром жилищном вопросе разбирались корреспонденты altapress.ru.

Аварийный «старичок»

В редакцию altapress.ru обратилась жительница Барнаула Ольга Шамнэ. По словам женщины, в октябре 2019 года в ее адрес посыпались письма от администрации города о выселении.

Дом на ул. Северо-Западной, 11, в котором женщина 15 лет живет со своим мужем, в 2012 году признали аварийным и подлежащем сносу. Межведомственная комиссия установила степень износа здания 1947 года постройки равной 60%.

Спустя семь лет после вынесения «приговора» дому, жильцам предложили своими силами его снести. В противном случае обещали изъять земельный участок под ним для муниципальных нужд, а людей все равно выселить с предоставлением компенсации.

Отметим, что в двухэтажном доме на ул. Северо-Западной — 12 квартир. Большая часть жильцов уже нашли себе альтернативную крышу над головой, некоторые из них купили недвижимость в ЖК «Мотор». Большой 16-этажный комплекс строят всего в 100 м от аварийного «старичка».

Жилой комплекс «Мотор» на ул. Северо-Западной , 15 , который строят по соседству с двухэтажными бараками. Анна Зайкова. Жилой комплекс «Мотор» на ул. Северо-Западной , 15 , который строят по соседству с двухэтажными бараками. Анна Зайкова. Жилой комплекс «Мотор» на ул. Северо-Западной , 15 , который строят по соседству с двухэтажными бараками. Анна Зайкова. Жилой комплекс «Мотор» на ул. Северо-Западной , 15 , который строят по соседству с двухэтажными бараками. Анна Зайкова.

В здании остались три семьи, преимущественно пенсионеры. Люди уверены: идти им некуда, особенно сейчас, когда жилье резко подорожало. Свое положение они оценивают, как безвыходное.

Смена программ

Дом, в котором живет Ольга, в свое время не попал в краевую адресную программу по переселению из аварийного жилья 2013−2017 года. В ее рамках власти города предоставляли людям взамен изымаемой квартиры альтернативу той же квадратуры.

Зато аварийное здание включили в другую программу — «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». Она рассчитана на 2019−2025 годы. В сопроводительном документе к постановлению регионального правительства сказано, что программа должна быть реализована по нескольким направлениям.

Аварийный дом на ул. Северо-Западная , 11 и его окрестности. Анна Зайкова.

В частности, для переселения граждан предполагается приобретение или строительство жилья, предоставление субсидии на его покупку, либо выплата компенсации. В случае с Ольгой и ее соседями, комитет по строительству выбрал последнее. Ее семье намерены выплатить 1,36 млн рублей. Но могли присудить и меньше.

Судебная математика

Решение о выселении семьи пенсионеров вынес Железнодорожный районный суд в октябре 2020 года. В феврале семья Шамнэ подала апелляционную жалобу. Но Алтайский краевой суд встал на сторону чиновников — вынесено решение о принудительном подписании соглашения в получении компенсации.

Кстати, краевой суд назначил экспертизу, которая показала, что 33 кв. м стоят не 755,2 тыс. рублей, как это было указано ранее комитетом и судом первой инстанции, а 940 тыс. рублей. К этой сумме приплюсовали деньги за невыполненный капитальный ремонт и сопутствующие расходы (услуги риэлтора и переезд). Так и получилась цифра 1,36 млн рублей.

Аварийный дом на ул. Северо-Западная , 11 и его окрестности. Анна Зайкова.

«Дело в том, что сумму за несделанный капремонт рассчитали по ценам 1994 года, а рыночная стоимость нашей квартиры не соответствовала актуальным данным Росстата. К тому же, судебные тяжбы начались в 2020 году, когда цены как раз начали расти, в том числе из-за введения льготной ипотеки на новостройки. Общая сумма компенсации, которую нам в итоге присудили, оказалась настолько мала, что я почти опустила руки. Что можно было купить на чуть более миллиона? Такую же развалюху, как у нас, на окраине города?», — с горечью рассказала Ольга Шамнэ.

На три «квадрата» меньше

По словам собеседницы, параллельно суд, опираясь на выводы экспертизы, уменьшил квадратуру их двухкомнатной квартиры. И перевел ее в статус коммунальной, хотя согласно кадастровым документам недвижимость считается общедолевой. Супругам Шамнэ принадлежит три пятых, второй семье — две пятых доли в квартире общей площадью 61,9 кв. м.

Аварийный дом на ул. Северо-Западная , 11 и его окрестности. Анна Зайкова.

В итоге, 36,4 кв. м, принадлежащих Шамнэ, суд уменьшил до 33 кв. м, да и те обязал освободить в пользу комитета ЖКХ. Напомним, при расчете суммы компенсации учитывается каждый квадратный метр.

«Я подавала апелляцию в краевой суд, но даже там не обратили внимания на расхождения данных экспертизы, сделанной сотрудницей компании „ПрофЭксперТ“ Юлией Карповой, и документами: кадастровой выписки и платежек. Я 15 лет платила за 36,4 кв. м, а сейчас вдруг выяснилось, что все это время вроде как переплачивала», — сокрушается Ольга.

Апелляция и кассация ничего не дали. Суды упорно стояли на своем — пенсионеры должны забрать компенсацию, подписать согласие на изъятие квартиры и съехать. Куда — не важно.

Аварийный дом на ул. Северо-Западная , 11 и его окрестности. Анна Зайкова.

Ольга решила хотя бы вернуть от Барнаульской генерации деньги, которые она переплачивала за «лишние» квадратные метры. Ресурсовики ответили на претензию, что готовы произвести корректировку, но только с марта по декабрь 2021 года.

«Никто ничего мне так и не пересчитал», — отметила женщина.

Пропажа ребенка

Еще одна любопытная ситуация сложилась с судебными приставами.

На основании решения краевого суда был изготовлен исполнительный лист, согласно которому семья пенсионеров должна была немедленно съехать.

Жилой комплекс «Мотор» на ул. Северо-Западной , 15 , который строят по соседству с двухэтажными бараками. Анна Зайкова.

Однако супруги Шамнэ узнали о начале исполнительного производства (документ датируется мартом 2021-го) спустя почти год — в феврале 2022-го.

«Я даже не знала о начале исполнительного производства — лист никто мне не высылал. Я думала, что ситуацию разъяснит пришедший пристав Ольга Мартынова. Но она мне толком ничего не рассказала — ни о моих правах, ни об обязанностях», — продолжает сокрушаться женщина.

К слову, Ольга Шамнэ так и не смогла внимательно изучить исполлист, ведь копию документа судебный пристав ей не выдала. Но женщина успела заметить, что в официальную бумагу закралась ошибка — вместо шестерых прописанных в квартире человек значилось только пять. Из списка выпал несовершеннолетний член большой семьи Шамнэ — 14-летняя внучка пожилой пары.

Аварийный дом на ул. Северо-Западная , 11 и его окрестности. Анна Зайкова.

«Мне кажется, это не просто так, ведь несовершеннолетний ребенок — это всегда обременение. Такого человека сложно выселить, особенно если речь идет о единственном жилье. Теперь с этим фактом пусть уже разбираются органы опеки и попечительства, ведь наша квартира — единственное жилье ребенка», — предположила Ольга.

Крик вопиющего

С вопросом о правомерности происходящего с ее семьей Ольга обратилась в краевую прокуратуру. Но сотрудники ведомства не увидели «оснований для принятия мер прокурорского реагирования в отношении органов самоуправления города Барнаула». Для принятия решения прокуратура опиралась на судебные постановления.

Практически отчаявшись, Ольга Шамнэ обратилась к губернатору Алтайского края. Ответ также не очень обрадовал женщину. В правительстве не смогли помочь пенсионерке, справедливо сославшись на вступившее в законную силу судебное решение. Как отметили в ответе, оно должно быть неукоснительно выполнено не только гражданами, но и органами власти всех уровней.

Аварийный дом на ул. Северо-Западная , 11 и его окрестности. Анна Зайкова.

Ольга обращалась и в приемную президента. Эффект тот же. Федеральные власти ознакомились с документами, предоставленными мэрией краевой столицы, и пришли к выводу, что все в рамках закона.

«Я не представляю, что мне теперь делать. Мы просто хотели спокойно дожить, имея крышу над головой в своем чудесном районе, а теперь нас, по сути, выгоняют. На те деньги, которые нам готовы дать, мы с мужем сможем купить какую-нибудь старенькую комнату в коммуналке или общежитии. А если после переезда и этот дом признают аварийным? Что тогда? Снова куда-то переезжать? В конечном счете, нам же бомжевать придется», — грустно заключила собеседница.

Аварийный дом на ул. Северо-Западная , 11. Анна Зайкова.

Она добавила: в районе осталось еще несколько бараков, откуда точно так же начали выселять людей. Часть из них — пенсионеры, которым, как и Ольге, ни один банк не выдаст ипотеку, особенно под нынешние высокие проценты.

«Нам будет не по силам справиться с этой проблемой. И помочь, судя по всему, некому», — закончила свой рассказ женщина.

Сейчас Ольга вместе с семьей вынуждена собирать вещи. Звонки из администрации Железнодорожного района, где сейчас курируют ситуацию, не прекращаются. Жильцов злополучного дома торопят с переездом.