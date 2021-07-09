Народный вопрос: для кого и как действует программа рефинансирования под 6%?

В редакцию altapress.ru обратилась читательница с вопросом: «Скажите пожалуйста, чем отличается ребенок-инвалид, проживающий во вторичном ипотечном жилье, от такого же ребенка в новостройке? Почему для нас не действует программа рефинансирования под 6%? Платим 10,9%. Получается только поддержка застройщиков, а не самих детей, ведь многие семьи не могут купить новостройку». Мы обсудили эту тему с юристом — рассказываем.

Кому положено

Дети-инвалиды, проживающие как в новостройках, так и во вторичном жилье, не могут различаться по объему предоставляемых им прав. Закон предусматривает программу льготного кредитования и рефинансирования под 6% только применительно к новым домам (вторичное жилье по этой программе можно приобрести только на территории ДФО).

Постановлением правительства РФ установлено, что право на получение льготного ипотечного кредита по ставке 6% годовых (или заключение дополнительного соглашения о рефинансировании) имеется:

У гражданина РФ при рождении у него начиная с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года второго ребенка и ( или) последующих детей , которые также являются гражданами РФ, — по ставке 6% годовых на весь срок кредита ( займа);

или) последующих детей которые также являются гражданами РФ, — по ставке 6% годовых на весь срок кредита займа); У гражданина РФ , проживающего на территории Дальневосточного федерального округа и приобретающего жилое помещение на указанной территории , при рождении у него начиная с 1 января 2019 по 31 декабря 2022 года второго ребенка и ( или) последующих детей , которые являются гражданами РФ, — по ставке 5% годовых на весь срок кредита ( займа);

проживающего на территории Дальневосточного федерального округа и приобретающего жилое помещение на указанной территории при рождении у него начиная с 1 января 2019 по 31 декабря 2022 года второго ребенка и или) последующих детей которые являются гражданами РФ, — по ставке 5% годовых на весь срок кредита займа); У гражданина РФ , имеющего ребенка , который является гражданином Российской Федерации , рожден не позднее 31 декабря 2022 года и которому установлена категория «ребенок-инвалид», — по ставке 6% годовых на весь срок кредита ( займа).

имеющего ребенка который является гражданином Российской Федерации рожден не позднее 31 декабря 2022 года и которому установлена категория «ребенок-инвалид», — по ставке 6% годовых на весь срок кредита займа). На Дальнем Востоке гражданам РФ с детьми-инвалидами льготный кредит предоставляется по 5% годовых.

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Дополнительные условия

Барнаульский юрист Андрей Сандаковский рассказывает о дополнительных условиях: