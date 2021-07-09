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Недвижимость

Народный вопрос: для кого и как действует программа рефинансирования под 6%?

В редакцию altapress.ru обратилась читательница с вопросом: «Скажите пожалуйста, чем отличается ребенок-инвалид, проживающий во вторичном ипотечном жилье, от такого же ребенка в новостройке? Почему для нас не действует программа рефинансирования под 6%? Платим 10,9%. Получается только поддержка застройщиков, а не самих детей, ведь многие семьи не могут купить новостройку». Мы обсудили эту тему с юристом — рассказываем.

Недвижимость.
Недвижимость.
СС0

Кому положено

Дети-инвалиды, проживающие как в новостройках, так и во вторичном жилье, не могут различаться по объему предоставляемых им прав. Закон предусматривает программу льготного кредитования и рефинансирования под 6% только применительно к новым домам (вторичное жилье по этой программе можно приобрести только на территории ДФО).

Постановлением правительства РФ установлено, что право на получение льготного ипотечного кредита по ставке 6% годовых (или заключение дополнительного соглашения о рефинансировании) имеется:

  • У гражданина РФ при рождении у него начиная с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года второго ребенка и (или) последующих детей, которые также являются гражданами РФ, — по ставке 6% годовых на весь срок кредита (займа);
  • У гражданина РФ, проживающего на территории Дальневосточного федерального округа и приобретающего жилое помещение на указанной территории, при рождении у него начиная с 1 января 2019 по 31 декабря 2022 года второго ребенка и (или) последующих детей, которые являются гражданами РФ, — по ставке 5% годовых на весь срок кредита (займа);
  • У гражданина РФ, имеющего ребенка, который является гражданином Российской Федерации, рожден не позднее 31 декабря 2022 года и которому установлена категория «ребенок-инвалид», — по ставке 6% годовых на весь срок кредита (займа).
  • На Дальнем Востоке гражданам РФ с детьми-инвалидами льготный кредит предоставляется по 5% годовых.
Недвижимость. Жилье.
Недвижимость. Жилье.
altapress.ru

Дополнительные условия

Барнаульский юрист Андрей Сандаковский рассказывает о дополнительных условиях:

  • Заемщик намерен приобрести готовое или строящееся жилье с земельным участком на первичном рынке и только у юридического лица (за исключением управляющей компании инвестиционного фонда).
  • Либо приобрести у физического или юридического лица готовое жилое помещение (в том числе с земельным участком), расположенное в сельских поселениях на территории Дальневосточного федерального округа.
  • Купить у юридического лица или индивидуального предпринимателя жилой дом на земельном участке по договору, в соответствии с которым они будут переданы заемщику в будущем после создания жилого дома.
  • Намерен построить жилой дом на земельном участке или приобрести земельный участок и построить на нем жилой дом (при условии, что строительство будет осуществляться по договору подряда юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.
  • Не менее 15% от стоимости приобретаемого жилого помещения (строящегося или приобретаемого жилого дома, в том числе приобретаемого земельного участка) будет оплачено за счет собственных средств (в том числе полученных из бюджета (включая средства материнского (семейного) капитала) или от организации — работодателя заемщика).
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