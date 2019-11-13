Народный вопрос. Как будет исчисляться налог на имущество с 2020 года?

Отвечаем с помощью ведущего рубрики «Народный вопрос», адвоката «Сибирского центра медиации и права» Сергея Беззубенко.
Сергей Беззубенко,
адвокат «Сибирского центра медиации и права»
Сумма и порядок исчисления налога на имущество физических лиц за 2019 год (срок его уплаты насупит в 2020 году) почти не изменится. Рост суммы налога к уплате составит всего 2,5%. А вот сумма налога на имущество с 1 января 2020 года (срок уплаты наступит в 2021 году) будет исчисляться по новым правилам, исходя из кадастровой (в отличие от инвентаризационной) стоимости квартиры.
Налоговым кодексом РФ установлена ставка этого налога — 0,1%. Но местные органы власти имеют право ее уменьшить до нуля или увеличить не более чем в три раза. Решением Барнаульской городской думы
от 09.10.2019№ 381 «О налоге на имущество физических лиц на территории города Барнаула» с 1 января 2020 года в Барнауле установлена ставка 0,3%.Эта ставка будет применяться к кадастровой стоимости квартиры, уменьшенной на величину кадастровой стоимости 20 кв. метров.
В случае, если это вам принадлежит только часть квартиры, то кадастровая стоимость уменьшается на величину кадастровой стоимости 10 кв. метров. Все льготы сохранятся, в том числе пенсионерам по старости. Поэтому в вашем случае налог на имущество на квартиру 68 кв. метров начисляться не будет.
А налог на второй объект, на часть квартиры (1/3 в квартире 63 кв. метра) с учетом вычета в 10 кв. метров составит 0,3% от кадастровой стоимости 11 кв. метров ((63/3)-10).
Если читатель предоставит сведения о кадастровой стоимости объекта, то можно сделать точный расчет налога.
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