Народный вопрос. Как выселить жильцов со съемной квартиры?

В редакцию altapress.ru обратился читатель с вопросом: «Как выселить жильцов со съемной квартиры, если они не хотят с нее съезжать?». Мы выяснили — рассказываем.

Адвокат «Сибирского центра медиации и права» Сергей Беззубенко объяснил, что принудительное выселение жильцов допускается только на основании судебного решения.

Он отметил, что важно изначально правильно составить договор найма.

В этом документе необходимо предусмотреть условия его досрочного расторжения в одностороннем порядке, за какой срок стороны должны предупредить друг друга об окончании сделки. А также санкции за неуплату и нарушение пунктов договора.

Сергей Беззубенко,

адвокат «Сибирского центра медиации и права»:

Полицейские не имеют права насильно выселить жильцов даже в том случае, если они проживают незаконно. Могут только составить протокол. Не стоит выкидывать и портить вещи квартирантов, выгонять их угрозами и силой. В зависимости от событий такого выселения, дело может квалифицироваться даже как уголовное. В любом случае, лучше попытаться мирно урегулировать возникшее недопонимание. Но если это невозможно, тогда выселить жильцов можно только через суд.

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