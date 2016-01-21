Народный вопрос. Как выселить жильцов со съемной квартиры?

Адвокат «Сибирского центра медиации и права» Сергей Беззубенко объяснил, что принудительное выселение жильцов допускается только на основании судебного решения.
Он отметил, что важно изначально правильно составить договор найма.
В этом документе необходимо предусмотреть условия его досрочного расторжения в одностороннем порядке, за какой срок стороны должны предупредить друг друга об окончании сделки. А также санкции за неуплату и нарушение пунктов договора.
Сергей Беззубенко,
адвокат «Сибирского центра медиации и права»:
Полицейские не имеют права насильно выселить жильцов даже в том случае, если они проживают незаконно. Могут только составить протокол. Не стоит выкидывать и портить вещи квартирантов, выгонять их угрозами и силой. В зависимости от событий такого выселения, дело может квалифицироваться даже как уголовное. В любом случае, лучше попытаться мирно урегулировать возникшее недопонимание. Но если это невозможно, тогда выселить жильцов можно только через суд.
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