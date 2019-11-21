Народный вопрос. Можно ли сдавать квартиру в аренду посуточно?

Отвечаем с помощью ведущего рубрики «Народный вопрос», адвоката «Сибирского центра медиации и права» Сергея Беззубенко.

В этой информации есть только доля правды. Действительно, 7 ноября 2019 года постановлением правительства РФ № 1417 было внесено изменение в Правила пользования жилыми помещениями, согласно которому теперь «жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг».

Однако, оказание гостиничных услуг и краткосрочная аренда помещения — это разные вещи. И регламентируются эти отношения разными нормами. Поэтому, мы считаем, что сдавать квартиры в аренду посуточно по-прежнему разрешено.

Для того, чтобы у вас не возникло проблем из-за разного толкования этого запрета, обязательно обратитесь к юристам для проверки и корректировки договора, который вы заключаете с арендаторами. Ситуации могут возникать самые разные, важны нюансы.