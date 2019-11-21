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Недвижимость

Народный вопрос. Можно ли сдавать квартиру в аренду посуточно?

В редакцию Altapress.ru обратился читатель с квартирным вопросом. «Я сдаю квартиру в аренду посуточно. Прочитал в новостях, что теперь это запрещено. Правда ли это?» — спрашивает он.

Аренда квартиры
Аренда квартиры
СС0.

Отвечаем с помощью ведущего рубрики «Народный вопрос», адвоката «Сибирского центра медиации и права» Сергея Беззубенко.

Сергей Беззубенко,
адвокат:

В этой информации есть только доля правды. Действительно, 7 ноября 2019 года постановлением правительства РФ № 1417 было внесено изменение в Правила пользования жилыми помещениями, согласно которому теперь «жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг».

Однако, оказание гостиничных услуг и краткосрочная аренда помещения — это разные вещи. И регламентируются эти отношения разными нормами. Поэтому, мы считаем, что сдавать квартиры в аренду посуточно по-прежнему разрешено.

Для того, чтобы у вас не возникло проблем из-за разного толкования этого запрета, обязательно обратитесь к юристам для проверки и корректировки договора, который вы заключаете с арендаторами. Ситуации могут возникать самые разные, важны нюансы.

Свое обращение в рубрику «Народный вопрос» можно составить на нашем сайте, заглянув в любой из материалов. В конце каждой публикации для читателей работает активная ссылка «Задать вопрос». Нажав на нее, читатель попадет в вопросную форму, которую нужно заполнить и направить в адрес редакции. Мы постараемся ответить на все ваши вопросы.

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