Народный вопрос. Можно ли сдавать квартиру в аренду посуточно?

Отвечаем с помощью ведущего рубрики «Народный вопрос», адвоката «Сибирского центра медиации и права» Сергея Беззубенко.
Сергей Беззубенко,
адвокат:
В этой информации есть только доля правды. Действительно, 7 ноября 2019 года постановлением правительства РФ № 1417 было внесено изменение в Правила пользования жилыми помещениями, согласно которому теперь «жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг».
Однако, оказание гостиничных услуг и краткосрочная аренда помещения — это разные вещи. И регламентируются эти отношения разными нормами. Поэтому, мы считаем, что сдавать квартиры в аренду посуточно по-прежнему разрешено.
Для того, чтобы у вас не возникло проблем из-за разного толкования этого запрета, обязательно обратитесь к юристам для проверки и корректировки договора, который вы заключаете с арендаторами. Ситуации могут возникать самые разные, важны нюансы.
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