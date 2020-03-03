Народный вопрос. Нужно ли согласие соседей для прописки в коммунальной квартире?

В редакцию altapress.ru обратился читатель с вопросом: «В МФЦ нам сказали, что мы не можем прописать в коммуналке совершеннолетнего сына. Якобы для этого нужно согласие соседей. Законно ли это?». Мы узнали — рассказываем.

Адвокат «Сибирского центра медиации и права» Сергей Беззубенко объяснил, что коммунальная квартира — достаточно широкое понятие, которое может включать в себя жилые помещения с разным статусом.

Сергей Беззубенко,

адвокат:

Если ваша коммуналка находится в муниципальной собственности, а вы и ваши соседи проживаете в ней по договору социального найма, то требование о получении согласия всех совершеннолетних соседей на вселение и регистрацию по месту жительства нового жильца законно. Это установлено в статье 70 Жилищного кодекса РФ.

Адвокат также пояснил, что если человеку на праве собственности принадлежит отдельная комната в квартире, то никакого согласия соседей на вселение в нее другого лица не требуется.

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