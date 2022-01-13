«Нас обманули»: жители коттеджного поселка под Барнаулом боятся, что новая дорога заведет их мечту в тупик

Жители поселка «Фирсова Слобода-2» боятся, что их мечты о спокойной жизни в экологически чистом районе разобьются о «публичный» интерес. Он состоит в строительстве общепоселковой дороги через микрорайон Земляничная поляна. Перспектива уже нашла отражение в генеральном плане Санниковского сельсовета, на территории которого размещаются поселки. Люди уверены: их интересы могут быть нарушены. В сложном вопросе разбирался altapress.ru.

Печальная перспектива

Руководство Первомайского района выделило территорию для строительства нового коттеджного поселка «Фирсова Слобода-4». Вдобавок муниципалитет «нарезал» еще 43 надела для льготных категорий граждан.

Как отметила глава Санниковского сельсовета Елена Кудашкина, администрация Первомайского района выделила участки многодетным семьям.

Известно, что процедура была проведена согласно нормам законодательства. Назначение земель предполагает использование их под жилую застройку.

Для того чтобы обеспечить доступ к участкам, было предложено построить через микрорайон Земляничная поляна (поселка «Фирсова Слобода-2» — Прим. ред.), к которому примыкают льготные наделы и земля под «Фирсову Слободу-4», транзитный проезд.

Намерение местные власти закрепили в обновленной версии генерального плана Санниковского сельсовета.

Жителей поселка совсем не обрадовала перспектива появления транзитной дороги. Как они рассказали altapress.ru, не того они ждали при покупке участков для строительства частных домов.

Микрорайон Земляничная поляна. Окрестности участка , по которому может пройти транзитная дорога через «Фирсову Слободу-2». Дарья Беркетова.

Так, житель поселка Александр Подкуйко отмечает: он выкупил земельный участок в «Фирсовой Слободе-2» ради тихой жизни в экологически чистом месте, окруженном с трех сторон лесом.

Александр Подкуйко,

житель поселка «Фирсова Слобода-2»:

Благоприятные условия территориального расположения поселка стали для меня и других покупателей решающими факторами при приобретении. К тому же, нас заверили в том, что через «Фирсову Слободу-2» не будут проведены транзитные транспортные сообщения. В проекте планировки микрорайона был предусмотрен запрет на строительство проездов через него, а генеральный план Санниковского сельсовета Первомайского района, утвержденный в 2007 году, не допускал размещения транзитных дорог, проходящих через территорию микрорайона.

Особое мнение

Весной 2019 года жителей поселка пригласили на публичные слушания, где рассматривали вопрос по внесению в генплан сельсовета изменений, предполагающих сквозной проезд через «Фирсову Слободу-2» к так называемой зоне перспективной застройки «Фирсова Слобода-4».

Микрорайон Земляничная поляна. Окрестности участка , по которому может пройти транзитная дорога через «Фирсову Слободу-2». Дарья Беркетова.

Владелец одного из участков в поселке Александр Жуков вспоминает: в ходе слушаний 350 жителей «Фирсовой Слободы-2» единогласно высказались о том, чтобы проектирование и строительство магистральной улицы общепоселкового пользования исключили из обновленного генплана. Жителям гарантировали, что администрация не допустит оживленное движение через данную территорию. Проект изменений в генплан направили на доработку.

Александр Жуков,

житель поселка «Фирсова Слобода-2»:

Возражения участников публичных слушаний были поддержаны представителями местного самоуправления Санниковского сельсовета на совместном заседании депутатских комиссий: по природопользованию и земельным отношениям, по землепользованию и застройке. Выступавший на заседании Андрей Слободян (учредитель компании «Фирсова Слобода» — Прим. ред.) заявил о готовности отстаивать интересы жителей поселка, так как «при продаже участков мы говорили, что транзита по территории Земляничной поляны не будет». Это цитата из протокола заседания комиссии.

Беда пришла , откуда не ждали

После жители с удивлением обнаружили, что в конце октября 2019 года депутаты утвердили проект генерального плана без замечаний жителей «Фирсовой Слободы-2». В этом люди склонны винить представителей компании «Фирсова Слобода», продавшей им участки.

Ольга Сиротина. Дарья Беркетова.

Ольга Сиротина,

жительница поселка «Фирсова Слобода-2»:

Сейчас все говорят, что строительство дороги необходимо в публичных интересах. Однако нельзя называть публичным интерес одного человека. Дело в том, что территория перспективной жилой застройки, ради которой предполагается организовать транспортное сообщение через микрорайон «Фирсова Слобода-2», является частной собственностью Андрея Слободяна, гарантировавшего жителям нашего микрорайона отсутствие транспортных транзитов и благоприятную среду в окружении леса.

Участок, через который предполагается организовать проезд, тоже находится в собственности Слободяна. И он, по мнению жителей поселка, готов передать его муниципалитету для строительства дороги.

Ольга Сиротина,

жительница поселка «Фирсова Слобода-2»:

Жители неоднократно встречались с бизнесменом по этому вопросу, напоминали о его же обещаниях. Тогда он был готов искать альтернативные пути транспортного сообщения между существующей и планируемой жилыми застройками. Однако в рамках инициированного жителями «Фирсовой Слободы-2» судебного разбирательства по оспариванию генерального плана и Правил землепользования и застройки Санниковского сельсовета Слободян отказался от всех своих многочисленных заверений и гарантий, сославшись на то, что письменно он нигде никаких обещаний не давал и обязательств на себя не принимал.

Микрорайон Земляничная поляна. Окрестности участка , по которому может пройти транзитная дорога через «Фирсову Слободу-2». Дарья Беркетова.

Отметим, правовой спор разрешился не в пользу «сельчан». Суд отклонил иск жителей поселка, поэтому генплан пересматривать не будут.

Собеседники добавили: местные власти «нарезали» 43 участка для льготных категорий граждан, которые примыкают к Земляничной поляне. Жители «Фирсовой Слободы-2» уверены: здесь тоже не обошлось без интриг.

Ольга Сиротина,

жительница поселка «Фирсова Слобода-2»:

Мы полагаем, что это было сделано намеренно, для обоснования все того же набившего оскомину «публичного» интереса в строительстве дороги. В пользу этого факта говорит и то, что наделы «нарезали» в лесу, в местах без транспортной и коммунальной инфраструктуры. К тому же, часть этих участков в очень короткие сроки уже сменили собственников.

Преждевременные страхи

Altapress.ru обратился к руководству «Фирсовой Слободы». Директор компании Михаил Кочетов пояснил: сегодня ведется проработка вариантов обеспечения проезда к будущему поселку и примыкающих к Земляничной поляне наделов для льготников. По его словам, вопрос еще не решен, поэтому спорить о чем-то попросту преждевременно.

Микрорайон Земляничная поляна. Окрестности участка , по которому может пройти транзитная дорога через «Фирсову Слободу-2». Дарья Беркетова.

Михаил Кочетов,

директор компании «Фирсова Слобода»:

Однозначное решение не принято, конкретики нет, поэтому я считаю преждевременным вести какие-то диспуты. Со своей стороны могу сказать, что мы не отказываемся от данных обещаний. Мы приложим все усилия для того, чтобы исключить строительство транзитной дороги через территорию Земляничной поляны. Для компании это вопрос, в том числе, репутационный.

Спикер добавил, что участки для льготных категорий граждан выделила администрация Первомайского района. А ведь дорога к коттеджному поселку «Фирсова Слобода-4» должна была пройти именно на месте этих участков, а не через Земляничную поляну.

Микрорайон Земляничная поляна. Окрестности участка , по которому может пройти транзитная дорога через «Фирсову Слободу-2». Дарья Беркетова.

Михаил Кочетов,

директор компании «Фирсова Слобода»:

К сожалению, повлиять на данную ситуацию мы не могли. «Нарезка» участков была не нашим решением, поэтому мы сами исходим из сложившейся ситуации. В любом случае, острый вопрос будет решаться с учетом мнения жителей Земляничной поляны. Я прекрасно понимаю их опасения, ведь люди покупали участки не для того, чтобы мимо постоянно сновали машины. Поэтому есть намерения детально проработать все альтернативные варианты.

Андрей Слободян пояснил altapress.ru: в любом случае транзит нужен. Весна прошлого года показала, что необходимость обеспечить доступ к «спорным» территориям продиктована еще и правилами пожарной безопасности. Он подчеркивает: нужно обеспечить проезд для пожарной техники.

Стена недоверия

Как бы то ни было, люди уверены, что их интересы нарушены.

Ольга Сиротина. Дарья Беркетова.

Ольга Сиротина,

жительница поселка «Фирсова Слобода-2»:

Мы считаем, что нас обманули. Красивую картинку, которую рисовали, предлагая купить землю в экологически чистом районе, где не будет большого транспортного потока, выхлопных газов и прочих «прелестей» большого города, начинают медленно, но уверенно перерисовывать.

Андрей Слободян в беседе с корреспондентами altapress.ru пояснил: он не раз встречался с инициативной группой жителей «Фирсовой Слободы-2» и старался объяснить, что не намерен пускать ситуацию на самотек. По его словам, сейчас работа над альтернативным вариантом — дорогой в объезд Земляничной поляны — постоянно идет в фоновом режиме.

Андрей Слободян,

учредитель компании «Фирсова Слобода»:

Возможно, люди просто не верят словам, но это совершенно беспочвенно. И пусть суд отказал жителям поселка в пересмотре генплана, им не отказываем мы. Поэтому наша задача — найти способ обеспечить поселки транзитом в объезд Земляничной поляны, даже если это потребует дополнительных вложений.

Микрорайон Земляничная поляна. Окрестности участка , по которому может пройти транзитная дорога через «Фирсову Слободу-2». Дарья Беркетова.

Глава Санниковского сельсовета Елена Кудашкина отметила, что сроки освоения территории перспективной застройки пока неизвестны. Даже еще не заказан проект.

Елена Кудашкина,

глава Санниковского сельсовета:

Мне понятны волнения жителей. Этот вопрос рассматривают на разных уровнях власти. Администрация Первомайского района совместно с застройщиками — собственниками земельного участка, выделенного под строительство поселка «Фирсова Слобода-4» — прорабатывают альтернативный вариант расположения дороги. К этому процессу привлекаются все заинтересованные стороны.

Куда обращались люди

После того, как суд отказал обеспокоенным жителям «Фирсовой Слободы-2» в пересмотре генерального плана и ПЗЗ, люди отправились по инстанциям. Они неоднократно обращались с просьбой решить проблему в органы местного самоуправления, прокуратуру, приемную президента России, к губернатору Алтайского края. Пока безрезультатно.

Микрорайон Земляничная поляна. Окрестности участка , по которому может пройти транзитная дорога через «Фирсову Слободу-2». Дарья Беркетова.

Александр Подкуйко,

житель поселка «Фирсова Слобода-2»:

Все ответы носят формальный и отсылочный характер: одни органы власти ссылаются на действия других, а другие отсылают к третьим. Прокуратура перенаправляет рассмотрение обращений в администрацию Первомайского района, которая, в свою очередь, указывает, что не уполномочена проверять и оценивать действия должностных лиц администрации Санниковского сельсовета. При этом в администрации Первомайского района говорят, что предложения по организации альтернативных подъездных путей к территории планируемой жилой застройки подготовлены и направлены в Санниковский сельсовет.

Жители поселка настроены решительно. Ведь, как считают люди, слишком много труда вложено в строительство и особенно в мечту о тихой загородной жизни.