Настоящая яхта. Брутальный пентхаус из дерева продают за 130 млн рублей в Москве

Многокомнатный двухуровневый пентхаус продают за 130 млн рублей в Москве. Дизайн комнат выполнили в стиле яхты. Объявление размещено на «Авито».

Брутальный пентхаус из дерева продают за 130 млн рублей в Москве

Площадь деревянной «яхты» — 383 кв. м. Стоимость одного «жилого квадрата» — 339 тыс. рублей.

Пентхаус занимает верхние этажи элитного ЖК «Золотые Ключи». На территории есть теннисные корты, детские площадки, футбольное поле и даже парк с рекой и зоной барбекю.

В квартире сделали ремонт из дорогих пород дерева. Владелец выбрал стиль «яхта». Для него характерно большое количество дерева, окна и использование пространства с умом.

Первый этаж занимают кухня с оборудованной техникой и столовая с обеденным столом на 12 персон. Здесь сделали панорамные окна, из которых открывается вид на парк и реку.

Есть просторная гостиная с настоящим мраморным камином. А также большая мастер-спальня с собственной сауной и джакузи. Отдельно расположены кабинет, гостевая спальня, постирочная и два санузла.

На втором этаже находятся две спальни с отдельным санузлом. Есть вторая гостиная с отдельной кухней и обеденной зоной. Владельцы также оборудовали зону развлечений.

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