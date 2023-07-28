Научный центр в «агрессивных» мотивах кирхи со шпилем-копьем построят на ул. Луговой в Барнауле

В Барнауле построят новый корпус научного центра для компании «Ингредико», связанной с созданием сырья для производства сыра и кисломолочной продукции. «Мастерская Золотова» создала необычный проект здания, который вызвал как критику, так и похвалу.

Новый корпус построят на ул. Луговой, 3а, у пересечения с ул. Горького. Это третье здание на участке. У объекта будет два основных и один антресольный этаж, а также небольшие французские балконы.

Вокруг стоят невысокие постройки до трех этажей, а неподалеку – жилые высотки.

Архитекторы разработали сразу два варианта центра. В первом – здание полностью кирпичное, в бело-коричневых тонах. Вкрапления цветных витражей и декоративных элементов предполагали собирать из композитных материалов.

Однако после обсуждения с заказчиком проектировщики решили прийти ко второму варианту – более спокойному в цвете, чтобы не перегружать небольшое здание. Весь белый цвет на визуализации – металл, коричневый – остается кирпичом.

«Эта научно-исследовательская группа занимается современными разработками. У них активные международные бизнес-связи. Они склонны к простой по форме, но активно декорированной архитектуре», - объяснил творческие решения архитектор Владимир Золотов.

Территорию по периметру закроют забором, входная группа будет только на углу, открытом для улицы.

Проект научного центра на ул. Луговая, 3а. "Мастерская Золотова"

Здание украсят вечерней подсветкой.

Мнения разделились

«Неудачный вариант. Белый цвет колонн, тем более металлических, со стороны ул. Горького нужно пересмотреть. С ул. Луговой все выглядит вполне достойно», - сказал член градсовета Евгений Носенко.

Архитектор Сергей Боженко заметил, что авторы хорошо решили градостроительные задачи: акцентировали угол, использовали характерный для исторической застройки кирпич. Однако объемно-пространственные решения вызвали у эксперта вопросы.

Он назвал агрессивными колористику и пластику фасадов. «Слишком крупномасштабно, растерзано, нет, как мне кажется цельности. Я бы советовал пойти по щадящему пути: выбрать более мелкое членение, «успокоить». И шпиль наивно смотрится в такой архитектуре», - сказал Сергей Боженко.

«Историческую застройку нужно сохранять, перекликаться, согласен. Но в этом случае очень необычная архитектура, которая нисколько не ухудшит район. Особенно учитывая, какие построили тут жилые дома, совершенно чуждые человеку», - защитил проект архитектор Сергей Шадрин.

Полушутя, он сравнил представленный объект с лютеранской кирхой, которую ему довелось проектировать. «Шпиль бы убрать или сделать базу, чтобы не был как гриб и не парил, как наконечник копья», - добавил эксперт.

Что окружает ул. Луговая, 3а. "Мастерская Золотова"

Проект поддержал и главный архитектор края Виктор Четошников: «Определенные ограничения не означают, что нужно буквально цитировать окружающую застройку. Главное соблюсти в общем цветовую гамму, масштаб. Застройка исторической части вообще стилистически разнообразна – от классики до барокко и ничего, уживаются. Кажется, это решение хорошее и оригинальное».

С их мнением согласилась и специалист Крайохранкултуры Анна Ситникова, отметив, что участок вынесен за пределы охранной зоны.

В итоге большинство согласилось поддержать проект, если архитекторы учтут рекомендации.