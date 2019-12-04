Не фонтан. Челябинцев возмутили парковые фигурки Белки и Стрелки от фирмы из Барнаула

В Челябинске разворачивается скандал вокруг одного из общественных пространств, получивших финансирование в этом году, рассказывает Znak.com. Изданию стало известно, что искусствоведы крайне негативно отнеслись к скульптурам в парке им. Терешковой, часть которых изготовила фирма из Барнаула. Между тем, это самый масштабный проект благоустройства в одном из районов Челябинска.

Критике челябинские искусствоведы подвергли практически все скульптуры, включая изображение Валентины Терешковой: из-за лежащего на коленях шлема она выглядит с некоторых ракурсов, как беременная. Однако эту скульптуру делали местные авторы.

А вот Белку и Стрелку (они — часть фонтана) — барнаульская фирма «Строительство инженерных коммуникаций». Эти фигурки эксперт, фамилию которого издание не называет, назвал скульптурными шаржами.

«Авторы не учли стилистических особенностей окружения, в результате объекты не обладают художественной целостностью, несочетаемы и эклектичны (то есть буквально механически смешиваются разные стили). Профессиональный скульптор обязан в работе над созданием ансамбля создавать стилистическое единство и пластическую согласованность элементов скульптурной композиции», — считает эксперт.

За фонтан с фигурами Белки и Стрелки фирма из Барнаула планирует получить чуть более 20 млн рублей. Остальные конструкции, к которым возникли вопросы в экспертизе, делала фирма «Паритет» из Челябинска.

Глава Тракторозаводского района, в котором идет реконструкция парка, осторожно отнеслась к критике. ПО ее словам, работы не завершены, претензии предъявляются — и «назовите хоть один объект, где к подрядчикам нет претензий».

Кроме нового фонтана и скульптур, здесь должны появиться интерактивная библиотека с Wi-fi, амфитеатр, прогулочная и детская зоны.