Не поверите, но это завод. В Барнауле построят производственный комплекс с пешеходными фонтанами и рощей

Новый производственный комплекс построят с нуля на пр. Космонавтов, 8/4. Пожалуй, с первого взгляда его корпуса будет несложно принять за барнаульский ЖК: стены из бурого кирпича, строгое членение фасадов и ухоженная территория с клумбами и пешеходными фонтанами. Чем еще примечателен этот проект и что здесь будут производить, расскажет altapress.ru.

Пр. Космонавтов, 8/4 — бывшая территория Алтайского моторного завода. Теперь здесь расположится «Алтайлесмаш» — производитель гусеничной техники.

Площадь территории довольно большая — свыше 10 га. Размеры задуманных зданий тоже немаленькие. Эти две плоскости архитектор решил поделить на более мелкие элементы. Так лейтмотивом проекта стала модульная сетка, которая «расчленила» участок и фасады на части и при этом визуально связала их друг с другом.

Сверху территория будет напоминать шахматную доску. Как рассказал архитектор Павел Животягин, получившиеся на участке ячейки помогут поиграть со средой, ведь их можно по-разному заполнить. Например, сделать клумбы с многолетними растениями, поставить квадратные лавочки, посадить деревья с приствольными решетками — материал будет зависеть от того, у каких зданий они будут находиться.

Проект производственного комплекса «Алтайлесмаш» пр. Космонавтов , 8/4 Павел Животягин. Проект производственного комплекса «Алтайлесмаш» пр. Космонавтов , 8/4 Павел Животягин. Проект производственного комплекса «Алтайлесмаш» пр. Космонавтов , 8/4 Павел Животягин.

Кроме того, на участках планируют сохранить старые деревья, так образуется маленькая березовая роща. На эскизах даже показан ни много ни мало пешеходный фонтан. Вода будет подаваться как раз по границам ячеек.

«Территория будет закрытой забором, вся инфраструктура — для работников», — сказал архитектор.

Проект производственного комплекса «Алтайлесмаш» пр. Космонавтов , 8/4 Павел Животягин.

На объекте запроектировали первые три здания в единых стилистике и цвете, но в разных материалах — чтобы разнообразить застройку и для удобной навигации. Так основной офис будет кирпичным, литейных цех — металлическим и оставшееся здание получит деревянный фасад.

Здание украсят архитектурной подсветкой, которая подчеркнет их структуру и ночью.

Всего на участке появится шесть зданий: проходная с пр. Космонавтов, административно-бытовой и основной производственный корпуса, литейный цех и производственные здания, а также склад готовой продукции.

Проект производственного комплекса «Алтайлесмаш» пр. Космонавтов , 8/4 Павел Животягин.

Объект выполнят в качестве инвестиционного проекта, который в том числе поддерживает краевое правительство. Новый комплекс потребовался компании, чтобы наладить массовое производство трактора «Барнаулец» на гусеничном ходу.

Член градостроительного совета Евгений Носенко порекомендовал сдвинуть въезд для грузовых машин внутрь участка, чтобы они могли удобно съезжать с пр. Космонавтов, углубить парковку, предусмотреть остановку для троллейбуса и осветить тротуар.

Исполнительный директор Союза архитекторов и проектировщиков Западной Сибири Сергей Шадрин похвалил Животягина за «очень научный и грамотный подход к проектированию». «Но сразу бросается в глаза, что лестничные марши торчат в окне — этого не должно быть ни на главном, ни на боковом фасаде», — покритиковал он.

Эскиз одобрили.