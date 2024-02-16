16 февраля
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Недвижимость

Небольшую ухоженную дачу продают в Барнауле за 1,2 млн рублей

Уютную дачу продают в Барнауле за 1,2 млн рублей. Она располагается в СНТ Обь, по адресу ул. Рябиновая.

Небольшую ухоженную дачу продают в Барнауле за 1,2 млн рублей.
Небольшую ухоженную дачу продают в Барнауле за 1,2 млн рублей.
"Авито"

Общая площадь дачного домика 25 кв.м. Один "жилой квадрат" тут стоит 48 тыс. рублей.

Владелец отмечает, что дачный участок очень ухоженный.

На территории есть новая баня, теплица, летний душ и туалет.

При этом на территории растут плодоносные деревья и кустарники: малина, вишня, две яблони, два крыжовника, а также смородина.

Внутри домика целых два этажа и есть спальное место.

"Окна пластиковые, а двери железные", — отмечают в описании.

Поблизости есть остановка общественного транспорта, магазин и аптека.

Ранее сообщалось, что квартиру в петербургском стиле продают в Барнауле за 10,3 млн рублей.

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