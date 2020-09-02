Небоскреб с зоной отдыха на крыше построят в самом центре Барнаула

Дом будет иметь переменную этажность от 20 до 25, две блок-секции. Своеобразной «фишкой» станут открытые площадки для отдыха на эксплуатируемой кровле.
Известно, что проект нового жилкомплекса разработали архитекторы мастерской Золотова, а заказчиком выступило ООО «Строй Инвест».
Под самим домом обустроят двухуровневую подземную парковку, рассчитанную на 160 машиномест. Впрочем, будет и открытая стоянка еще на 50 автомобилей.
На прилегающей территории выполнят озеленение. Также проектом предусмотрены площадки для игр детей и досуга взрослых.
Что касается зоны отдыха на крыше высотки, то она расположится на площади 480 квадратных метров.
В доме запроектировано 412 квартир.
Любопытно, что буквально через дорогу появится еще один статусный жилкомплекс, площадку для которого готовит ПСК «Строительная перспектива».