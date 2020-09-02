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2 сентября
Недвижимость

Небоскреб с зоной отдыха на крыше построят в самом центре Барнаула

Градостроительный совет в Барнауле утвердил концепцию строительства в самом центре краевой столицы необычного высотного дома. Многоэтажка, как ожидается, появится на проспекте Красноармейском, 61 б, сообщает Алтайский портал недвижимости.

Проект высотного дома на Красноармейском, 61 б.
Проект высотного дома на Красноармейском, 61 б.
altayrealt.ru.

Дом будет иметь переменную этажность от 20 до 25, две блок-секции. Своеобразной «фишкой» станут открытые площадки для отдыха на эксплуатируемой кровле.

Известно, что проект нового жилкомплекса разработали архитекторы мастерской Золотова, а заказчиком выступило ООО «Строй Инвест».

Проект высотного дома на Красноармейском, 61 б.
Проект высотного дома на Красноармейском, 61 б.
altayrealt.ru.

Под самим домом обустроят двухуровневую подземную парковку, рассчитанную на 160 машиномест. Впрочем, будет и открытая стоянка еще на 50 автомобилей.

На прилегающей территории выполнят озеленение. Также проектом предусмотрены площадки для игр детей и досуга взрослых.

Проект высотного дома на Красноармейском, 61 б.
Проект высотного дома на Красноармейском, 61 б.
altayrealt.ru.

Что касается зоны отдыха на крыше высотки, то она расположится на площади 480 квадратных метров.

В доме запроектировано 412 квартир.

Любопытно, что буквально через дорогу появится еще один статусный жилкомплекс, площадку для которого готовит ПСК «Строительная перспектива».

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