Небоскреб с зоной отдыха на крыше построят в самом центре Барнаула

Градостроительный совет в Барнауле утвердил концепцию строительства в самом центре краевой столицы необычного высотного дома. Многоэтажка, как ожидается, появится на проспекте Красноармейском, 61 б, сообщает Алтайский портал недвижимости .

Дом будет иметь переменную этажность от 20 до 25, две блок-секции. Своеобразной «фишкой» станут открытые площадки для отдыха на эксплуатируемой кровле.

Известно, что проект нового жилкомплекса разработали архитекторы мастерской Золотова, а заказчиком выступило ООО «Строй Инвест».

Проект высотного дома на Красноармейском , 61 б. altayrealt.ru.

Под самим домом обустроят двухуровневую подземную парковку, рассчитанную на 160 машиномест. Впрочем, будет и открытая стоянка еще на 50 автомобилей.

На прилегающей территории выполнят озеленение. Также проектом предусмотрены площадки для игр детей и досуга взрослых.

Проект высотного дома на Красноармейском , 61 б. altayrealt.ru.

Что касается зоны отдыха на крыше высотки, то она расположится на площади 480 квадратных метров.

В доме запроектировано 412 квартир.

Любопытно, что буквально через дорогу появится еще один статусный жилкомплекс, площадку для которого готовит ПСК «Строительная перспектива».