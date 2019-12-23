Сделки на совесть. Что изменится на рынке недвижимости после изменения федерального закона

Кого можно назвать «добросовестным приобретателем»?
Статья 8.1 Гражданского кодекса РФ о государственной регистрации прав на имущество дополнилась определением, кто является добросовестным приобретателем. Им признается приобретатель имущества, который основывался на сведениях из госреестра.
Благодаря внесенным поправкам установлена презумпция добросовестности, в случае, если приобретатели жилья основывались при осуществлении сделки на данных Росреестра.
Смогут ли чиновники изъять жилье?
Согласно изменениям в статье 302 ГК РФ («истребование имущества от добросовестного приобретателя»), государство, субъект РФ или муниципалитет теперь не вправе требовать жилое помещение, выбывшее из их владения, от добросовестного приобретателя.
Это относится и к тем случаям, когда жилье выбыло из владения власти помимо их воли или было приобретено безвозмездно (наследование, дарение и т.д.).
Если чиновники все-таки захотят оспорить факт приобретения, то в процессе судебного разбирательства будет устанавливаться факт добросовестности покупки жилья. Это позволит обезопасить владельцев приватизированного жилья, которое (бывают такие случаи) украли у власти мошенники.
Если мошенников поймают, у государства сохраняется право регрессного требования к ним.
Кто должен доказывать недобросовестность покупателя?
Введена еще одна важная норма, в соответствии с которой государство, субъект Федерации или муниципалитет не могут в суде требовать квартиру, если прошло три года со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) записи о праве собственности первого добросовестного приобретателя.
Обязанность доказывать недобросовестность покупателя возлагается на власть.
Как изменятся сроки давности регистрации права?
В соответствии с новым вариантом статьи 234 Гражданского кодекса РФ течение срока приобретательной давности начинается со дня поступления недвижимости в открытое владение добросовестного приобретателя.
В случае, если было зарегистрировано право собственности добросовестного приобретателя жилья, которым он владеет открыто — не позднее момента госрегистрации такого права.
Что еще в пользу добросовестного покупателя?
В августе 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал поправки в Закон «О государственной регистрации недвижимости», касающиеся выплаты компенсации добросовестным приобретателям за утрату права собственности на жилье, если такое все же происходит. Нормы о компенсации имеют обратную силу.
В течение трех лет после вступления закона в силу граждане, которые раньше лишился жилья, смогут обратиться в суд с требованием о выплате компенсации.
Платить будет казна по выбору правообладателя — либо в размере суммы реального ущерба, либо исходя из кадастровой стоимости отнятой недвижимости.
Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.