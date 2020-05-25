Недвижимость. Как стать экспертом быстро и навсегда

Гендиректор крупнейшего в Алтайском крае агентства недвижимости «Перспектива 24» Дмитрий Дворядкин рассказывает, почему профессия риэлтора стала одной из самых высокооплачиваемых и стабильных, и что нужно, чтобы ей овладеть.

По данным свежего исследования Ernst & Young (вышло в мае 2020 года), в котором изучалось состояние российского бизнеса в период коронавируса и связанных с ним ограничений на работу, сфера недвижимости оказалась одной из тех, где не возникло необходимость сокращать персонал. Это значит, что отрасль не «встала» и готова будет «разогнаться», как только ограничения начнут снимать. Впрочем, если говорить про продажу жилья, то сделки мы в «Перспективе 24» на Алтае проводили и во время жёсткой самоизоляции — конечно, на 90% по удалёнке.

Агентство недвижимости «Перспектива 24»

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Конечноколичество сделок в марте-апреле несколько снизилось в сравнении с прошлым годом. Но мы видимчто это вызвано скорее временным шоком из-за неопределённостичего ждать дальшеа не экономическими и социальными факторами. То естьтекто собирались купить квартируот намерений не откажутся. Более тогодобавятся и новыекто решит улучшить жилищные условия из-за роста материнского капитала и существенного снижения ставок по ипотеке. В общемрынок сейчас готовится расти и уже начал это делать.

По своему опыту могу сказать, что сфера недвижимости, как правило, стабильна. Считаю, что именно сюда будут перетекать деньги, инвестиции, вложения рядовых физических лиц. Сейчас государство активно поддерживает строительство жилья, покупку жилья для социальных нужд, ставит большие задачи по вводу квартир, субсидируют ипотеку, выдают маткапиталы. Все действия Центробанка по снижению ключевой ставке показывают, что этот тренд — надолго. А это значит стабильность для тех, кто работает в недвижимости.

В агентствах недвижимости нового типа (как наша «Перспектива 24») сокращены издержки, оптимизированы бизнес-процессы. И мы не сокращаем, а наоборот — набираем людей. Сейчас у нас работает 170 человек. У нас отлично поставлена система наставничества. С нами сотрудничают крупнейшие банки и страховые компании, которые предоставляют более выгодные условия, чем другим.

Агентство недвижимости «Перспектива 24»

У нас регулярно проходит поточное обучение новых сотрудников. На занятиях (курс длится всего 5 дней) от опытных наставников можно получить все необходимые знания и навыки, чтобы профессионально совершать сделки на рынке недвижимости, делать это действительно успешно и зарабатывать от 80 тысяч рублей в месяц и выше. Что у нас изучают? Где брать клиентов, как вести с ними диалог и закрывать сделки, как делать качественную фотосъёмку объектов и писать правильные продающие объявления, на каких площадках лучше это всё размещать. И, конечно, учим работе с документами и партнёрами. В общем, весь необходимый комплекс soft и hard skills. Чем вы занимались до этого, значения не имеет. За последний год с небольшим мы обучили уже более 300 человек. Да, с нами остались далеко не все. Но те, кто остались — настоящие специалисты.

Я рассказываю всё это, потому что хочу призвать тех, кто желает сменить работу или потерял её, подумать о профессии риэлтора. Год назад мы объявили о переходе на концепцию «Риэлтор 2.0» — это презентабельно выглядящий, обладающий навыками коммуникаций, компетентный в совершении сделок профессионал, работающий в светлом комфортном офисе, помогающий клиенту продать или купить недвижимость в короткие сроки и на более выгодных условиях, чем клиент бы сам сделал это в одиночку. Впрочем, сейчас мы называем риэлторов уже немного по-другому — эксперт по недвижимости. Считаю, это более верно. И призываю убедиться в этом вас.

Агентство недвижимости «Перспектива 24».

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