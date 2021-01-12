Неизвестный российский миллиардер купил особняк неподалеку от замка Елизаветы II

Покупка особняка анонимным российским миллиардером стала одной из крупнейших сделок с жилой недвижимостью в графстве за последние пять лет.

Поместье Windsor Park Hall расположено в 15 минутах езды от резиденции британских монархов — Виндзорского замка.

Оно включает в себя дом в неоклассическом стиле площадью 2700 квадратных метров. В нем девять спален, домашний кинотеатр, бассейн, спортзал, зал для игры в боулинг и бильярд, бальный зал, рабочий кабинет и винный погреб, пишет bfm.ru.

На территории поместья есть фонтан, теннисный корт, вертолетная площадка, а также постройки для обслуживающего персонала.