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Недвижимость

Неизвестный российский миллиардер купил особняк неподалеку от замка Елизаветы II

Неизвестный бизнесмен российского происхождения приобрел особняк в английском графстве Суррей за 21,5 млн фунтов стерлингов (28,9 млн долларов), сообщает Forbes.

Великобритания.
Великобритания.
СС0

Покупка особняка анонимным российским миллиардером стала одной из крупнейших сделок с жилой недвижимостью в графстве за последние пять лет.

Поместье Windsor Park Hall расположено в 15 минутах езды от резиденции британских монархов — Виндзорского замка.

Оно включает в себя дом в неоклассическом стиле площадью 2700 квадратных метров. В нем девять спален, домашний кинотеатр, бассейн, спортзал, зал для игры в боулинг и бильярд, бальный зал, рабочий кабинет и винный погреб, пишет bfm.ru.

На территории поместья есть фонтан, теннисный корт, вертолетная площадка, а также постройки для обслуживающего персонала.

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