Несгибаемый пенсионер 7 лет борется с чиновниками за право видеть солнце

Пенсионер из Екатеринбурга Юрий Мищенко семь лет пытается доказать, что его квартира непригодна для жилья из-за недостатка света, пишет E1.RU .

В 2012 году напротив его пятиэтажки построили 18-этажку — расстояние между домами всего 15 метров, но местные власти это не тревожит.

«Высотка фактически закрыла белый свет пенсионеру. Раньше его окно смотрело на двор, а теперь — на стену», — отмечает издание.

В 2014 году мужчина обратился в Роспотребнадзор. Экспертиза показала, что уровень естественной освещенности перестал соответствовать нормам.

Застройщика оштрафовали и обязали через суд устранить нарушения. Но этого до сих пор не случилось.

«Застройщик предлагал разные варианты решения проблемы: демонтировать москитные сетки, поставить оконный блок с повышенным светопропусканием, поклеить в комнате более светлые обои. Но не было доказательств, что все это повысит уровень освещения», — рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

Небо. Солнце. открытые источники ( CC0)

Пенсионер попросил предоставить ему новую квартиру. Застройщик заявил, что тогда нынешнее жилье необходимо признать непригодным.

В 2018 году межведомственная комиссия при администрации Екатеринбурга отказалась рассматривать этот вопрос, в 2019 году Роспотребнадзор подал иск о признании действий мэрии незаконными. Суд его удовлетворил.

Однако в июне 2020 года власти города вновь рассмотрели вопрос и отказали в признании квартиры непригодной. При этом к рассмотрению вопроса не привлекли ни собственника, ни Роспотребнадзор.

Примечательно, что в основу заключения чиновников положили анализ некой компании, которая даже не имеет необходимой аккредитации.

Частное затмение Солнца в Барнауле , 4 января 2011 года. Михаил Хаустов

«Анализ не является заключением экспертной организации. Выводы, содержащиеся в анализе, сделаны с помощью расчетов, в саму квартиру эксперты не выезжали», — уточнили в Роспотребнадзоре.

В декабре 2020 года заключение чиновников признали незаконным. Однако мэрия с этим не согласилась и подала апелляцию в областной суд.

Сам пенсионер не теряет надежду и идет, как говорится, на принцип. Недавно он обратился к главе СКР Александру Бастрыкину.