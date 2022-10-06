Неужели перепутали? Барнаульцы увидели ошибку в сказке Пушкина на фасаде нового ЖК

«Строчки перепутали местами», — такой комментарий прислала читательница altapress.ru вместе с фотографией ЖК «Классика» на Павловском тракте. Что не так с текстом на фасаде здания, неужели застройщик ошибся? Выясняем, кто знает Пушкина лучше.

На фотографии показан один из жилых корпусов, фасад которого расписан строчками из «Сказки о царе Салтане» о 33 богатырях.

«"В чешуе, как жар горя, тридцать три богатыря» — именно в этом порядке, это мы наизусть знаем. Странно, что дизайнер — нет", — пишет комментатор.

«Сказка о царе Салтане» на фасаде здания. Предоставлено altapress.ru.

Так есть ли ошибка?

На самом деле читательница вспомнила другие строчки, где «чешуя» действительно указана раньше «богатырей»:

Море вздуется бурливо,

Закипит, подымет вой,

Хлынет на берег пустой,

Разольется в шумном беге,

И очутятся на бреге,

В чешуе, как жар горя,

Тридцать три богатыря,

Все красавцы удалые,

Великаны молодые,

Все равны, как на подбор,

С ними дядька Черномор.

Именно так Ткачиха рассказывает царю о чуде, которого нет у князя Гвидона.

А на фотографии мы видим слова совершенно других персонажей — корабельщиков, которые рассказывают об увиденных чудесах на острове князя Гвидона. Эти строки появляются в сказке позже вышеуказанных:

Море вздуется бурливо,

Закипит, подымет вой,

Хлынет на берег пустой,

Расплеснется в скором беге —

И останутся на бреге

Тридцать три богатыря,

В чешуе златой горя,

Все красавцы молодые,

Великаны удалые,

Все равны, как на подбор;

Старый дядька Черномор

С ними из моря выходит

И попарно их выводит,

Чтобы остров тот хранить

И дозором обходить <…>

Поэтому никакой ошибки нет. А вот что сказать насчет изображения царя, который стоит с бородой, опущенной в деревянный колодец, мы не знаем.