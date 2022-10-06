Неужели перепутали? Барнаульцы увидели ошибку в сказке Пушкина на фасаде нового ЖК

На фотографии показан один из жилых корпусов, фасад которого расписан строчками из «Сказки о царе Салтане» о 33 богатырях.
«"В чешуе, как жар горя, тридцать три богатыря» — именно в этом порядке, это мы наизусть знаем. Странно, что дизайнер — нет", — пишет комментатор.
Так есть ли ошибка?
На самом деле читательница вспомнила другие строчки, где «чешуя» действительно указана раньше «богатырей»:
Море вздуется бурливо,
Закипит, подымет вой,
Хлынет на берег пустой,
Разольется в шумном беге,
И очутятся на бреге,
В чешуе, как жар горя,
Тридцать три богатыря,
Все красавцы удалые,
Великаны молодые,
Все равны, как на подбор,
С ними дядька Черномор.
Именно так Ткачиха рассказывает царю о чуде, которого нет у князя Гвидона.
А на фотографии мы видим слова совершенно других персонажей — корабельщиков, которые рассказывают об увиденных чудесах на острове князя Гвидона. Эти строки появляются в сказке позже вышеуказанных:
Море вздуется бурливо,
Закипит, подымет вой,
Хлынет на берег пустой,
Расплеснется в скором беге —
И останутся на бреге
Тридцать три богатыря,
В чешуе златой горя,
Все красавцы молодые,
Великаны удалые,
Все равны, как на подбор;
Старый дядька Черномор
С ними из моря выходит
И попарно их выводит,
Чтобы остров тот хранить
И дозором обходить <…>
Поэтому никакой ошибки нет. А вот что сказать насчет изображения царя, который стоит с бородой, опущенной в деревянный колодец, мы не знаем.