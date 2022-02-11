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Недвижимость

Незаконные погреба и одно дерево. Градсовет «забраковал» проект магазина, опасаясь гнева жителей Барнаула

Барнаульский инвестор планирует возвести магазин на ул. Антона Петрова, 236. Предполагается, что коммерческая недвижимость появится между двух девятиэтажек на месте самовольно построенных погребов и уже недействующих коммуникаций. Градостроительный совет отправил проект на доработку. Архитекторов смутили габариты здания и перспектива конфликта с местными жителями из-за озеленения и сноса незаконных построек. Что еще помешало согласовать проект — в материале altapress.ru.

Визуализация проекта магазина на ул. Антона Петрова, 236.
Визуализация проекта магазина на ул. Антона Петрова, 236.
Архитектурная мастерская Владимира Золотова.

Недра, наполненные проблемами

Проект застройки участка на ул. Антона Петрова, 236 разработал архитектор Владимир Золотов. Это одноэтажное здание площадью 712,8 кв. м. Его хотят «посадить» на небольшом участке в 1,5 тыс. кв. м.

Инвестор — компания «Мегаполис Бор» — планирует использовать под коммерческий объект только 700 кв. м. Отметим, что надел фирма оформила в аренду, выиграв участок на открытом аукционе.

Визуализация проекта магазина на ул. Антона Петрова, 236.
Визуализация проекта магазина на ул. Антона Петрова, 236.
Архитектурная мастерская Владимира Золотова.

Главный фасад здания из стекла и металла выполнен в белых и серых тонах. Планируется, что он будет выходить на красную линию — ул. Антона Петрова. Парковка на 11 машиномест разместится позади объекта, а сбоку инвестор намерен озеленить небольшой участок.

Ситуация с землей под магазин осложняется несколькими факторами. Во-первых, на территории расположены незаконно построенные подземные погреба. Во-вторых, здесь проложены коммуникации. В-третьих, участок находится между двумя жилыми домами.

Еще одна «горячая точка»

Члены градостроительного совета прошлись по всем «болевым точкам». Больше всего их смутила перспектива возможного конфликта с горожанами. Снос погребов, хоть и незаконных, может обострить ситуацию, затронув интересы их собственников — уверен вице-мэр Андрей Федоров.

Визуализация проекта магазина на ул. Антона Петрова, 236.
Визуализация проекта магазина на ул. Антона Петрова, 236.
Архитектурная мастерская Владимира Золотова.

«На данный момент заказчик решает вопрос с погребами. Что касается подземных коммуникаций, то часть из них недействующие. Остальные инвестор будет выносить за пределы участка», — отметил на замечание Золотов.

Депутат Барнаульской Гордумы Евгений Носенко напомнил, что погреба не узаконены. Вдобавок, судя по наблюдениям, они могут быть заброшены. Но эксперт был солидарен с архитектором только в данном вопросе. В остальном он выступил против проекта. В частности, по поводу «зеленого каркаса» ул. Антона Петрова, в который вторгнется слишком большое, по мнению политика, строение.

Вид на ул. Антона Петрова.
Вид на ул. Антона Петрова.
Архитектурная мастерская Владимира Золотова.

По его словам, подобных магазинов в районе пересечения улиц Антона Петрова и Попова довольно много, а вот зелени катастрофически не хватает.

«Здание в его текущих габаритах „порвет“ сложившуюся в данном районе концепцию, заложенную архитекторами прошлого. Оно врежется в аллею и ухудшит внешний вид улицы. Думаю, что магазин станет не самым правильным с градостроительной точки зрения решением для данной территории», — заметил Носенко.

Слишком большой

Не меньше вопросов возникло и по поводу будущей стройки. Здание планируется возводить вблизи жилых зданий, что сулит горожанам определенный дискомфорт.

Визуализация проекта магазина на ул. Антона Петрова, 236.
Визуализация проекта магазина на ул. Антона Петрова, 236.
Архитектурная мастерская Владимира Золотова.

«Наверняка границы стройки будут шире, чем выделенный участок. К тому же, здесь начнут ездить грузовики, будет шумно. Я так понимаю, что никаких протоколов собраний с местными жителями у вас на руках нет. Вопросы с вероятным ущемлением прав людей не решены», — заметил замдиректора МКУ «Архитектура города Барнаула» Сергей Боженко.

Визуализация проекта магазина на ул. Антона Петрова, 236.
Визуализация проекта магазина на ул. Антона Петрова, 236.
Архитектурная мастерская Владимира Золотова.

Золотов парировал: инвестор прорабатывает и этот вопрос.

«Здание будет небольшим, без подвала, оно не потребует котлована. Для возведения магазина заказчик намерен использовать элементы, изготовленные в заводских условиях. Поэтому строительство будет вестись максимально быстро и с наименьшими потерями для жителей», — отметил архитектор.

Одно дерево — одна проблема

«Зеленый» вопрос долго не сходил с повестки заседания. Члены градсовета поинтересовались: было ли подсчитано, сколько деревьев придется срубить?

Развертка по ул. Антона Петрова.
Развертка по ул. Антона Петрова.
Архитектурная мастерская Владимира Золотова.

«Зеленые потери будут минимальные. Будет срублено только одно дерево в районе парковки. Заказчик намерен расширить проезд с трех до пяти метров. Как раз в эту зону и попало это единственное дерево», — ответил архитектор.

Несмотря на все попытки Владимира Золотова защитить проект, эксперты градсовета отправили его на доработку. Архитектору порекомендовали обсудить с заказчиком возможность компромиссного решения всех возникших вопросов.

В частности, уменьшить площадь застройки ровно наполовину, чтобы организовать на освободившемся месте полноценное благоустройство. А также организовать общее собрание для жителей близлежащих домов, в рамках которого можно уладить в том числе и возможные проблемы с собственниками погребов.

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