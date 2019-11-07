Ноу-хау: ветхие дома предложили ремонтировать за счет граждан

По задумке ведомства, такие дома следует включить в региональные трехлетние подпрограммы капремонта. Финансировать их предлагают за счет средств граждан либо софинансировать ремонт из региональных или муниципальных бюджетов.
Речь идет только о необходимых работах, необходимых для поддержания безопасного для жильцов состояния изношенных домов, пока они не будут признаны аварийными, пишет bfm.ru.
Разработка программы ремонта зданий предусматривается новым законопроектом по расселению аварийного жилья, отмечает издание.
Сейчас обсуждаются положения этого документа.