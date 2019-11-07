Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
7 ноября 3°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Недвижимость

Ноу-хау: ветхие дома предложили ремонтировать за счет граждан

Изношенные более чем на 70%, но пока не признанные аварийными дома предложили ремонтировать за счет жильцов — с такой инициативой выступил Минстрой, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Балкон-призрак и аварийная проводка в жилом доме.
Балкон-призрак и аварийная проводка в жилом доме.
Гражданский патруль.

По задумке ведомства, такие дома следует включить в региональные трехлетние подпрограммы капремонта. Финансировать их предлагают за счет средств граждан либо софинансировать ремонт из региональных или муниципальных бюджетов.

Речь идет только о необходимых работах, необходимых для поддержания безопасного для жильцов состояния изношенных домов, пока они не будут признаны аварийными, пишет bfm.ru.

Разработка программы ремонта зданий предусматривается новым законопроектом по расселению аварийного жилья, отмечает издание.

Сейчас обсуждаются положения этого документа.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость