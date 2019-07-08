Поселок Новая Грань — это молодой амбициозный проект малоэтажной застройки, реализуемый в Первомайском районе Алтайского края, в непосредственной близости от делового центра Барнаула.

Сегодня мы беседуем с его руководителем, директором девелоперской компании, по совместительству руководителем ТСН «Новая Грань» Михаилом Кочетовым.

— В какой стадии у вас сейчас продажи?

— По состоянию на июнь продана большая часть участков первой очереди строительства. Хорошими темпами идут продажи участков второй очереди.

Всего за год, а наш проект стартовал весной 2018 года, раскуплено более 25% от общего числа участков Новой Грани. Учитывая, что поселок крупный (он рассчитан на 450 домовладений и продается не целиком, а застраивается очередями), мы оцениваем этот результат как очень хороший. Мы видим высокий покупательский спрос на наши участки, а значит, концепция развития, которая была нами выбрана, правильная.

Новая Грань — новый стандарт загородной жизни. Фото предоставлено рекламодателем.

Как мы и предполагали, уже ранней весной в Новой Грани началось активное жилищное строительство. Как минимум несколько десятков владельцев земельных участков завершают нулевой цикл и готовятся к возведению стен, часть собственников уже планирует зимовать в поселке, то есть их цель — полностью завершить строительство домов к началу отопительного сезона.

Не останавливаются работы и у застройщика поселка*. Завершены работы по прокладке подземных коммуникаций газоснабжения и водоснабжения на участках второй очереди (2-я, 3-я и 4-я Парковые улицы). Подрядчик уже заканчивает укладку бетонного покрытия внутрипоселковых дорог. К осени там начнется строительство сетей электроснабжения, одновременно будет смонтирована система уличного освещения. Все работы на участках второй очереди ведутся в строгом соответствии с планом, утвержденным застройщиком.

Новая Грань — новый стандарт загородной жизни. Фото предоставлено рекламодателем.

— Как вы видите развитие социальной сферы Новой Грани?

— Застройщиком принято решение о создании общественной зоны вдоль главной улицы поселка — Центральной. Помимо заявленных ранее детской игровой площадки и стадиона для мини-футбола, в Новой Грани будут выделены земельные участки под строительство торговых павильонов. В перспективе там смогут разместиться управляющая компания, магазины, аптека, фельдшерско-акушерский пункт, парикмахерская и многое другое. В настоящий момент представители застройщика и ТСН «Новая Грань» ведут переговоры с потенциальными инвесторами и арендаторами торговых площадей.

— Расскажите нашим читателям, кто они, жители Новой Грани?

Хочется отметить, что большая часть наших покупателей — молодые семьи с детьми либо без детей. Вторая большая группа — люди среднего возраста, которые планируют строительство дома для постоянного переезда в поселок к пенсионному возрасту.

Новая Грань — новый стандарт загородной жизни. Фото предоставлено рекламодателем. Новая Грань — новый стандарт загородной жизни. Фото предоставлено рекламодателем. Новая Грань — новый стандарт загородной жизни. Фото предоставлено рекламодателем. Новая Грань — новый стандарт загородной жизни. Фото предоставлено рекламодателем. Новая Грань — новый стандарт загородной жизни. Фото предоставлено рекламодателем.

Часть участков приобретена покупателями под дачи. Этот сегмент рынка сейчас переживает некий ренессанс — мы видим устойчивый спрос на дома для загородного отдыха, предполагающие возможность их круглогодичного использования. В данном сегменте наши предложения по земельным участкам действительно могут быть признаны интересными — поселок расположен в 15 минутах езды от центра краевой столицы. Для сегодняшнего Барнаула наша транспортная доступность уникальна: едешь без пробок, по чищенным дорогам с прекрасным покрытием непосредственно до домовладения. Газ, свет и вода на границе участка есть уже сейчас, а не когда-нибудь в неясной перспективе и с неясной стоимостью подключения.

К тому же мы не должны забывать, что горожане мечтают о загородной жизни по причинам совершенно понятным — они ищут тишины, спокойствия, свежего воздуха, близости к природе. Все это мы обеспечиваем. Прекрасная лесопарковая зона, на границе которой расположилась Новая Грань, находится под охраной государства. Она видна с каждой улицы нашего поселка и располагается в шаговой доступности. Поэтому необязательно покупать участок с выходом в березовую рощу, чтобы оказаться в лесу, достаточно пройти до конца улицы.

Новая Грань — новый стандарт загородной жизни. Фото предоставлено рекламодателем.

— Традиционно читателей интересует вопрос: бывают ли у вас акции, скидки, то есть как можно купить участки подешевле?

— Да, акции бывают, правда, нечасто. Они носят сезонный характер и проводятся обычно в четко ограниченный срок.

Так, с 1 июля по 10 августа 2019 г. в Новой Грани летнее снижение цен на участки площадью 10 соток. Такой земельный участок со всеми коммуникациями можно купить с выгодой до 50 тыс. рублей. Подробности вам расскажут в нашем офисе продаж.

Акция. Фото предоставлено рекламодателем.

Подробности на сайте www.ng22.ru, по телефону 8 (3852) 22-62-72 или в офисе по адресу: г. Барнаул, ул. Пролетарская, 92, офис 10.

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