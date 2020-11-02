Оцифрованная недвижимость. Как оформить квартиру в Сочи, не вставая с дивана в Барнауле

Глобальная база данных
Важнейший для страны цифровой проект в сфере недвижимости завершился в октябре этого года. Единая система объединила данные государственного кадастра недвижимости и Единого государственного реестра прав. На ФГИС ЕГРН перешли все 85 субъектов РФ.
Аналогов такой системы в мире не существует. Россия первая внедрила ее в масштабах всей страны.
Факт
Федеральная государственная информационная система ЕГРН — это более 10 петабайт данных о недвижимости. Для сравнения — размер результатов экспериментов, проводимых в течение года на большом адронном коллайдере, достигает 4 петабайт. Для отказоустойчивости системы были специально созданы распределенные центры обработки данных, гарантирующие ее надежную и стабильную работу.
Напомним, Алтайский край перешел на единую систему ФГИС ЕГРН 26 августа.
«Это был сложный технологический процесс, связанный с миграцией данных из двух старых систем в одну новую, с обучением людей работе с новыми интерфейсами, настройкой совместной работы с многофункциональным центром», — поясняет директор кадастровой палаты Алтайского края Дмитрий Комиссаров.
В чем плюсы?
Переход всей страны на такую глобальную базу как ФГИС ЕГРН — это, безусловно, новая веха в истории оборота недвижимости в России.
- старые портальные сервисы и системы, созданные в 2011—2012 годах, не отвечали цифровым требованиям современности
- они не обеспечивали необходимый уровень качества оказания услуг
- после внедрения новых ИТ упростятся процедуры получения услуг
- повысится качество этих услуг и достоверность сведений в ЕГРН
«Регистрация права собственности, договоров ипотеки, постановка на кадастровый учет и еще десятки процедур проводятся проще и быстрее. Система уже обрабатывает около 7 запросов в секунду в режиме 24 на 7, работая без выходных и праздников. В Алтайском крае за первые два месяца работы во ФГИС ЕГРН поступило 124 тысячи обращений на государственную регистрацию прав и кадастровый учет, а также более 1 миллиона 230 тысяч запросов на предоставление сведений о недвижимости. При этом, около 70% сведений система подготавливает автоматически», — сообщил Дмитрий Комиссаров.
Меньше движений
Важно, что благодаря объединению информационных ресурсов в единую систему, теперь можно одновременно поставить недвижимость на кадастровый учет и зарегистрировать права на нее.
Единая процедура избавляет заявителей от лишних действий и сокращает время на оформление недвижимости.
«На практике сроки оказания государственных услуг в крае благодаря ФГИС ЕГРН сокращены (в среднем) до 4 рабочих дней и даже меньше в отдельных случаях. Для примера — нормативно сроки единой процедуры по кадастровому учету и регистрации прав установлены на уровне 10 рабочих дней (12 при подаче документов через МФЦ). А до 2017 года и вовсе составляли 10 дней ожидания по каждой из процедур в отдельности, а подавать заявления и получать документы приходилось дважды», — продолжает Дмитрий Комиссаров.
Дополнительные преимущества
После внедрения ФГИС ЕГРН получение госуслуг в сфере недвижимости не зависит от реального местоположения объекта недвижимости. К примеру, житель Барнаула сможет оформить права на квартиру в Сочи, не выезжая для этого за пределы региона.
Кроме того, благодаря этому Федеральная кадастровая палата запустила по всей стране сервис по выдаче выписок из ЕГРН. В соответствии с законодательством получение выписки о правах занимает 3 дня. Фактически эти сроки в среднем по краю составляют 2 рабочих дня. Сервис же формирует выписку буквально за несколько минут.
Глобальная система позволяет:
- оперативно получить информацию о характеристиках объектов недвижимости,
- проверить собственников или уточнить наличие обременений непосредственно перед сделкой
«Для получения выписки необходимо авторизоваться на сайте Кадастровой палаты через Единую систему идентификации и аутентификации (портал госуслуг). Искать объекты можно по адресу или кадастровому номеру. Сервис позволяет выбрать четыре типа выписок из ЕГРН», — уточнил Дмитрий Комиссаров.
Как заказать?
Рассмотрим алгоритм действий на примере получения ЕГРН на квартиру:
- Зайти в личный кабинет на сайте Росреестра.
- Система сразу перебросит на сайт Госуслуг. Здесь нужно авторизоваться и предоставить разрешение на передачу личных данных.
- В личном кабинете сформировать ключ доступа. Он выдается сроком на 1 год и меняется бесплатно.
- Полученный ключ используется при оформлении выписки.
- Чтобы заказать выписку на квартиру, необходимо пополнить виртуальный счет. Пользователю доступно несколько способов оплаты. Обратите внимание, что в большинстве случаев деньги моментально поступают на баланс, но в праздничные и выходные дни бывают задержки.
- Оформление документа производится в разделе «Услуги и сервисы», затем «Предоставление сведений».
Подготовлено по материалам пресс-службы кадастровой палаты по Алтайскому краю.
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