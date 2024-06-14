Дом появится внутри квартала между ул. Шипуновской, Профинтерна и Рыночным проездом.
Высоту в 24 этажа оправдали коммерческой привлекательностью, функцией «второй план» на фоне парадной первой очереди, необходимостью сделать высотный акцент, а также условиями по инсоляции.
««Распластанный дом не получилось бы сделать, поэтому он такой компактный», - прокомментировал автор проекта, архитектор Сергей Черепанов.
Здание будет на монолитном каркасе. В презентации объяснили, что решение фасадов учитывает существующую застройку проспекта Ленина и Калинина, а также улицы Профинтерна. Определили стиль «неоклассика». Пластику фасадов будет подчеркивать архитектурная подсветка.
У каждой квартиры будет балкон или лоджия. Запроектировали варианты от одной до четырех комнат.
На первом этаже спроектировали общественные помещения, которые, как отметил архитектор, уже зарезервировали под частный детский сад.
Вместе с «Маяковским» этот дом будет жилым комплексом с общей дворовой территорией – частично закрытой. Въехать на территорию дома можно как с проспекта Ленина, так и с проезда Рыночного.
Запроектировали подземный паркинг на 55 мест. Во дворе будет также стоянка на 48 мест.
Эксперты градостроительного совета уточнили несколько технических моментов, которые, например, касаются высоты и общественных помещений. Облик здания оставили без каких-либо комментарий: и критических, и комплементарных – что для проекта ЖК большая редкость.
Проект согласовали.
790 кв. м – площадь застройки;
178 – количество квартир;
420 человек – расчетное количество жильцов.
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