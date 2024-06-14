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Недвижимость

Новый вид с площади Октября: «неоклассическую» розовую высотку построят в центре Барнаула

На пр. Ленина, 94а «Селф» построит высотку, которая, по задумке, станет частью розового ЖК «Маяковский». В отличие от своего соседа, будущий дом решен в еще более современном стиле. Подробности – в материале altapress.ru.

Проект дома на пр. Ленина, 94а.
Проект дома на пр. Ленина, 94а.
Сергей Черепанов

Дом появится внутри квартала между ул. Шипуновской, Профинтерна и Рыночным проездом.

Высоту в 24 этажа оправдали коммерческой привлекательностью, функцией «второй план» на фоне парадной первой очереди, необходимостью сделать высотный акцент, а также условиями по инсоляции.

««Распластанный дом не получилось бы сделать, поэтому он такой компактный», - прокомментировал автор проекта, архитектор Сергей Черепанов.

Здание будет на монолитном каркасе. В презентации объяснили, что решение фасадов учитывает существующую застройку проспекта Ленина и Калинина, а также улицы Профинтерна. Определили стиль «неоклассика». Пластику фасадов будет подчеркивать архитектурная подсветка.

У каждой квартиры будет балкон или лоджия. Запроектировали варианты от одной до четырех комнат.

На первом этаже спроектировали общественные помещения, которые, как отметил архитектор, уже зарезервировали под частный детский сад.

Вместе с «Маяковским» этот дом будет жилым комплексом с общей дворовой территорией – частично закрытой. Въехать на территорию дома можно как с проспекта Ленина, так и с проезда Рыночного.

Запроектировали подземный паркинг на 55 мест. Во дворе будет также стоянка на 48 мест.

Эксперты градостроительного совета уточнили несколько технических моментов, которые, например, касаются высоты и общественных помещений. Облик здания оставили без каких-либо комментарий: и критических, и комплементарных – что для проекта ЖК большая редкость.

Проект согласовали.

790 кв. м – площадь застройки;
178 – количество квартир;
420 человек – расчетное количество жильцов.

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