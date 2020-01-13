Жилой комплекс расположится в новом перспективном квартале 2037, в непосредственной близости от главных магистралей — Павловского тракта и улицы Попова. Рядом несколько крупных продуктовых гипермаркетов — «Лента», «Metro Cash&Carry», «Гурман», «Магнит». Вблизи находятся строительные гипермаркеты «Аксиома» и «Леруа Мерлен», а также торгово-развлекательный центр «Арена». Совсем недалеко разместился ледовый дворец Карандин-Арена Динамо.
В него войдут три дома: два 10 этажных и один 16 этажный. Сравнительно малая этажность соответствует мировым тенденциям градостроительства, повышая комфорт жизни, создавая здоровые условия для проживания и развития семей.
Цветовое решение фасадов — комбинация теплых, летних оттенков будет круглый год дарить жителям положительные эмоции. Сочетание зеленого, желтого и оранжевого цветов создает ощущение теплоты и уюта. Желтый придаст энергии и оптимизма, зеленый позволит сохранить бодрость духа, а оранжевый привнесет в жизнь теплоту.
Яркий, светлый, добрый, комфортный — новый ЖК «Краски» строится с заботой о будущих жильцах.
Территория для красочной жизни
Просторная внутриквартальная территория позволяет создать удивительно комфортное пространство для жизни и отдыха. ЖК «Краски» — территория яркой жизни.
- Ограниченная от прямого доступа машин внутренняя территория гарантирует безопасность вашим детям, удобно ограждая зону отдыха, детскую и спортивную площадки.
- Две большие зоны для игр — это отличная возможность организовать досуг подрастающему поколению. Каждому ребенку найдется занятие по душе.
- Двор с озеленением и лавочками внутри жилого комплекса — удобная территория как для прогулок с коляской, так и пространство для отдыха от городской суеты.
- Спортивно-развлекательный комплекс — обособленная площадка с тренажерами, поле для игры в баскетбол и мини-футбол, волейбольная площадка со специальным покрытием. Территория для активной жизни.
- Пешеходные зоны не пересекаются с проезжей частью и являются связующим звеном между входной группой дома и площадкой для отдыха. Таким образом реализована концепция «Безопасный двор» в квартальной застройке.
- Значительные площади отведены под озеленение.
Каркас зданий жилого комплекса «КРАСКИ» выполнен из железобетонных плит, облицованных хризотилцементными панелями (материал с нулевой горючестью) с применением эффективного утеплителя. Такой конструктив позволяет осуществлять строительство в короткие сроки, создавая выгодную стоимость нового жилья.
Так просто выбрать свою идеальную квартиру
В ЖК «Краски» представлено большое количество разнообразных планировочных решений — от компактных студий до трех и четырехкомнатных квартир. Гармоничные пропорции комнат и правильное зонирование — залог уюта. Выбрать квартиру, которая понравится всей семье, стало еще проще.
Завершение строительства объекта запланировано на 4 квартал 2020 года. Ввод в эксплуатацию не позднее 3 квартала 2021 года.
ЖК «КРАСКИ» создан для комфортной и яркой жизни. Забронировать квартиру своей мечты можно на сайте компании или по телефону отдела продаж: 72−00−82.
Бронирование производится бесплатно!
Строительством комплекса занимается специализированный застройщик «СМАРТ» — который входит в группу компаний «Алгоритм». ГК «Алгоритм» один из крупнейших девелоперов Алтайского края, с большим количеством многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию. В 2019 году «Алгоритм» наградили Золотым Знаком «Надежный застройщик России — 2019» за высочайшие достижения в области соблюдения прав и законных интересов участников долевого строительства. Примечательно, что высшую награду организация получает уже четвертый год подряд.
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