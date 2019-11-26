Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
26 ноября -14°C
92

Новогодние каникулы в Новосибирске? Конечно в River Park на Набережной

Встреча Нового года — это заряд радости на предстоящие 365 дней. Но бесконечные готовки обедов, приемы гостей дома и прочие хозяйственные нюансы могут напрочь уничтожить атмосферу новогодних чудес и романтики. И иногда есть лишь один способ не превратить праздник в рутину — сбежать из дома. Вашим надежным союзником и помощником в этом станет единственный в Новосибирске отель, расположенный на берегу могучей Оби — River Park, где вы можете с комфортом отдохнуть и отправиться на поиски развлечений в столице Сибири.

Новогодние каникулы в Новосибирске.
Новогодние каникулы в Новосибирске.
Фото: отель River Park.

Главные места притяжения Новосибирска — это аквапарк, дельфинарий и зоопарк. В самом большом в России аквапарке «Аквамир» вы найдете все для отдыха: термы, водные горки и аттракционы, детская игровая зона, фуд-корты и кафе.

В Новосибирском зоопарке проживают более 11 тысяч животных почти 800 видов: хищники — львы, тигры, белые и бурые медведи, волки, а также экзотические животные — тапиры, пингвины, капибары, большое количество приматов, хищных птиц и многие другие. И конечно, любимцы публики — речные выдры Глаша и Пит, в содержании которых отель River Park принимает непосредственное участие.

Рядом с зоопарком расположен Центр океанографии и морской биологии «Дельфиния». Помимо Циркового шоу с участием тихоокеанских дельфинов-афалин, белых полярных китов, морских львов и тихоокеанских моржей, в центре работает подземный Океанариум, а для тех, кто хочет узнать морских обитателей поближе, открыт Центр плавания с дельфинами.

Новогодние каникулы в Новосибирске.
Новогодние каникулы в Новосибирске.
Фото: отель River Park.

Ну и, конечно, в городе можно посетить театры, музеи, планетарий.

Для тех, кто не захочет выезжать далеко за пределы отеля, на зимней набережной найдется много развлечений. Во-первых, это традиционный Ледовый городок, с головокружительными горками, сказочными фигурами и другими снежными развлечениями, где расположено самое большое за Уралом колесо обозрения. Его вечерняя подсветка — настоящий аттракцион для гостей города, перемены цветового сопровождения это очень крутое зрелище!

Новогодние каникулы в Новосибирске.
Новогодние каникулы в Новосибирске.
Фото: отель River Park.
Новогодние каникулы в Новосибирске.
Новогодние каникулы в Новосибирске.
Фото: отель River Park.

Ну, а после насыщенного событиями дня, самое время комфортно провести вечер в отеле. Можно поужинать в ресторане, а если захочется уединения — заказать еду в номер, и полюбоваться панорамными видами праздничного, в ярких огнях города и набережной из окон номера.

Если вы еще не готовы лечь спать, то к вашим услугам обновленная сауна отеля — настоящий турецкий хамам, а также финская парная со стеной из гималайской соли и бассейн. Можно попеть в караоке или поиграть в бильярд своей веселой компанией.

Детям тоже есть чем заняться в новой детской игровой комнате, где есть сухой бассейн с шариками, LEGO-стол, PlayStation для юных игроманов и настоящий лабиринт для сброса энергии.

Новогодние каникулы в Новосибирске.
Новогодние каникулы в Новосибирске.
Фото: отель River Park.

Как всегда River Park на праздники открыл специальные тарифы на проживание:

  • «Семейный weekend». Номера рассчитаны на двух взрослых и двух детей до 7 и до 12 лет. В стоимость входит: проживание, завтрак на всю семью, посещение тренажерного зала и бесплатная парковка. Поздний выезд до 16:00.
  • «Время романтиков». Номера рассчитаны на двух взрослых. В стоимость входит: проживание, завтраки, посещение тренажерного зала и бесплатная парковка. Приятный комплимент от отеля. Поздний выезд до 16:00.
Для бронирования звоните:
  • 8−800−200−96−66,
  • +7 (383) 349-50-50

Адрес: г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 2

E-mail: bronir@riverpark.ru

Сайт: www.riverpark.ru

Инстаграм: @river_park_hotel

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость