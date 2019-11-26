Новогодние каникулы в Новосибирске? Конечно в River Park на Набережной

Встреча Нового года — это заряд радости на предстоящие 365 дней. Но бесконечные готовки обедов, приемы гостей дома и прочие хозяйственные нюансы могут напрочь уничтожить атмосферу новогодних чудес и романтики. И иногда есть лишь один способ не превратить праздник в рутину — сбежать из дома. Вашим надежным союзником и помощником в этом станет единственный в Новосибирске отель, расположенный на берегу могучей Оби — River Park , где вы можете с комфортом отдохнуть и отправиться на поиски развлечений в столице Сибири.

Главные места притяжения Новосибирска — это аквапарк, дельфинарий и зоопарк. В самом большом в России аквапарке «Аквамир» вы найдете все для отдыха: термы, водные горки и аттракционы, детская игровая зона, фуд-корты и кафе.

В Новосибирском зоопарке проживают более 11 тысяч животных почти 800 видов: хищники — львы, тигры, белые и бурые медведи, волки, а также экзотические животные — тапиры, пингвины, капибары, большое количество приматов, хищных птиц и многие другие. И конечно, любимцы публики — речные выдры Глаша и Пит, в содержании которых отель River Park принимает непосредственное участие.

Рядом с зоопарком расположен Центр океанографии и морской биологии «Дельфиния». Помимо Циркового шоу с участием тихоокеанских дельфинов-афалин, белых полярных китов, морских львов и тихоокеанских моржей, в центре работает подземный Океанариум, а для тех, кто хочет узнать морских обитателей поближе, открыт Центр плавания с дельфинами.

Новогодние каникулы в Новосибирске. Фото: отель River Park.

Ну и, конечно, в городе можно посетить театры, музеи, планетарий.

Для тех, кто не захочет выезжать далеко за пределы отеля, на зимней набережной найдется много развлечений. Во-первых, это традиционный Ледовый городок, с головокружительными горками, сказочными фигурами и другими снежными развлечениями, где расположено самое большое за Уралом колесо обозрения. Его вечерняя подсветка — настоящий аттракцион для гостей города, перемены цветового сопровождения это очень крутое зрелище!

Новогодние каникулы в Новосибирске. Фото: отель River Park. Новогодние каникулы в Новосибирске. Фото: отель River Park.

Ну, а после насыщенного событиями дня, самое время комфортно провести вечер в отеле. Можно поужинать в ресторане, а если захочется уединения — заказать еду в номер, и полюбоваться панорамными видами праздничного, в ярких огнях города и набережной из окон номера.

Если вы еще не готовы лечь спать, то к вашим услугам обновленная сауна отеля — настоящий турецкий хамам, а также финская парная со стеной из гималайской соли и бассейн. Можно попеть в караоке или поиграть в бильярд своей веселой компанией.

Детям тоже есть чем заняться в новой детской игровой комнате, где есть сухой бассейн с шариками, LEGO-стол, PlayStation для юных игроманов и настоящий лабиринт для сброса энергии.

Новогодние каникулы в Новосибирске. Фото: отель River Park.

Как всегда River Park на праздники открыл специальные тарифы на проживание: