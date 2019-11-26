Новогодние каникулы в Новосибирске? Конечно в River Park на Набережной

Главные места притяжения Новосибирска — это аквапарк, дельфинарий и зоопарк. В самом большом в России аквапарке «Аквамир» вы найдете все для отдыха: термы, водные горки и аттракционы, детская игровая зона, фуд-корты и кафе.
В Новосибирском зоопарке проживают более 11 тысяч животных почти 800 видов: хищники — львы, тигры, белые и бурые медведи, волки, а также экзотические животные — тапиры, пингвины, капибары, большое количество приматов, хищных птиц и многие другие. И конечно, любимцы публики — речные выдры Глаша и Пит, в содержании которых отель River Park принимает непосредственное участие.
Рядом с зоопарком расположен Центр океанографии и морской биологии «Дельфиния». Помимо Циркового шоу с участием тихоокеанских дельфинов-афалин, белых полярных китов, морских львов и тихоокеанских моржей, в центре работает подземный Океанариум, а для тех, кто хочет узнать морских обитателей поближе, открыт Центр плавания с дельфинами.
Ну и, конечно, в городе можно посетить театры, музеи, планетарий.
Для тех, кто не захочет выезжать далеко за пределы отеля, на зимней набережной найдется много развлечений. Во-первых, это традиционный Ледовый городок, с головокружительными горками, сказочными фигурами и другими снежными развлечениями, где расположено самое большое за Уралом колесо обозрения. Его вечерняя подсветка — настоящий аттракцион для гостей города, перемены цветового сопровождения это очень крутое зрелище!
Ну, а после насыщенного событиями дня, самое время комфортно провести вечер в отеле. Можно поужинать в ресторане, а если захочется уединения — заказать еду в номер, и полюбоваться панорамными видами праздничного, в ярких огнях города и набережной из окон номера.
Если вы еще не готовы лечь спать, то к вашим услугам обновленная сауна отеля — настоящий турецкий хамам, а также финская парная со стеной из гималайской соли и бассейн. Можно попеть в караоке или поиграть в бильярд своей веселой компанией.
Детям тоже есть чем заняться в новой детской игровой комнате, где есть сухой бассейн с шариками, LEGO-стол, PlayStation для юных игроманов и настоящий лабиринт для сброса энергии.
Как всегда River Park на праздники открыл специальные тарифы на проживание:
- «Семейный weekend». Номера рассчитаны на двух взрослых и двух детей до 7 и до 12 лет. В стоимость входит: проживание, завтрак на всю семью, посещение тренажерного зала и бесплатная парковка. Поздний выезд до 16:00.
- «Время романтиков». Номера рассчитаны на двух взрослых. В стоимость входит: проживание, завтраки, посещение тренажерного зала и бесплатная парковка. Приятный комплимент от отеля. Поздний выезд до 16:00.
- 8−800−200−96−66,
- +7 (383) 349-50-50
Адрес: г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 2
E-mail: bronir@riverpark.ru
Сайт: www.riverpark.ru
Инстаграм: @river_park_hotel