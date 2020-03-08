Новосибирцы выступили против строительства «Дома Солнца», который может закрыть Солнце

Одна из претензий — существующие коммуникации могут не выдержать нагрузки. Другая — жилищный комплекс «Дом Солнца» может в буквальном смысле закрыть солнце жителям соседних домов.
«Мы не позволим им начать стройку, все доступы к участку — это наша частная собственность, мы не пустим их по нашим дорогам, не позволим делать парковки в нашем дворе. Проект дома предполагает 68 парковочных мест — у нас во дворе, мы задохнемся от их выхлопных газов», — заверила одна из жительниц.
Около 200 человек приняло участие во встрече, организованной во дворе дома. Противоположная сторона также «подготовилась» — жильцы выявили в своих рядах около десяти провокаторов, которые рассказывали о преимуществах «свечки» во дворе дома.
«Впрочем, после беседы один из них признался, что пришел сюда за 500 рублей», — сообщают в паблике.
Присутствующий на собрании замначальника управления строительства мэрии Александр Колмаков сообщил, что на данный момент у застройщика разрешения на строительство до сих пор нет.
При этом, как отмечается, застройщик уверял мэрию, что договорился с жителями, а строительство уже фактически ведется.
Присутствовавший на встрече директор «Дома Солнца» тоже пыталась убедить жителей, что не стоит переживать из-за строительства высотки.