Новосибирцы выступили против строительства «Дома Солнца», который может закрыть Солнце

Одна из претензий — существующие коммуникации могут не выдержать нагрузки. Другая — жилищный комплекс «Дом Солнца» может в буквальном смысле закрыть солнце жителям соседних домов.

«Мы не позволим им начать стройку, все доступы к участку — это наша частная собственность, мы не пустим их по нашим дорогам, не позволим делать парковки в нашем дворе. Проект дома предполагает 68 парковочных мест — у нас во дворе, мы задохнемся от их выхлопных газов», — заверила одна из жительниц.