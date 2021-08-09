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Недвижимость

Новостройки в Барнауле подешевели впервые за год

Почти во всех сегментах барнаульского рынка недвижимости в июле наблюдалось падение цен, сообщил «Алтайский портал недвижимости».

Строительство. Строительный кран.
Строительство. Строительный кран.
altapress.ru

Эксперты увидели небольшое снижение средней стоимости одного кв. м в сегменте строящихся квартир. На конец июля он опустился с 63,13 до 62,57 тыс. рублей.

«Это можно объяснить тем, что в базах становится все меньше студий, однушек и двушек, в которых цена квадрата всегда выше, чем в больших квартирах. А вот неходовые варианты подолгу остаются в базах, вынуждая продавцов идти на дисконт», — полагает источник.

Также это может быть связано с падением спроса. Для привлечения покупателей запускаются акции с предложениями существенно более низкой цены.

До этого цены на новостройки в Барнауле непрерывно повышались с августа 2020 года, прибавив за этот период 27%.

Готовые квартиры подорожали, но почти неощутимо — с 64,4 до 64,7 тыс. рублей за квадрат.

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