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Недвижимость

Об угрозе новых банкротств застройщиков предупредили россиян

Российские застройщики, которые в настоящий момент возводят около 2,7 млн кв. метров жилья, находятся под угрозой банкротства, что может привести к появлению новых обманутых дольщиков, заявил на «круглом столе» в Госдуме генеральный директор Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Константин Тимофеев.

Недвижимость. Жилье.
Недвижимость. Жилье.
altapress.ru

«Основная задача — это предбанкротный мониторинг, чтобы не допустить появление пострадавших граждан дополнительно. У нас сегодня в зоне предбанкротного мониторинга 2 млн 700 тыс. кв. метров недвижимости», — цитирует ТАСС Тимофеева.

По данным единой информационной системы жилищного строительства, в целом в России сейчас строится 92,6 млн кв. метров многоквартирных домов.

Тимофеев назвал высокой вероятность того, что застройщики в зоне риска станут банкротами.

Между тем замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев, выступая на том же мероприятии, отметил, что проблема обманутых дольщиков в России осталась в прошлом после внедрения проектного финансирования с использованием эскроу-счетов, пишет «Росбалт».

«Мы сейчас уже видим проблему обманутых дольщиков… Это наш долг перед гражданами, безусловно. Но и это проблема, которая, по своей сути, осталась в прошлом. То есть мы должны гражданам за те проблемы, которые были в прошлом», — указал замминистра.

Факт

Долевое строительство в России существует с 2004 года. В прошлом году оно было усовершенствовано эскроу счетами.

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