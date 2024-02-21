«Обилие стекла посреди оазиса». Магазин-аквариум построят за гаражом в Барнауле

В селе Власиха на ул. Мамонтова, 54-2 построят небольшой магазин розничной торговли. На заседании градостроительного совета показали остекленное здание, притаившееся между неприметным частным гаражом и кирпичным домом.

Объект будет находиться у пересечения с ул. Первомайской.

Двухэтажное здание Г-образной формы выполнят из железобетонного перекрытия, и кирпичных стен и колонн, которые покроют штукатуркой. Сверху – односкатная крыша с наружным водостоком.

Весь акцент архитектор Вадим Ломакин сместил на угол здания – это точка, которую будет лучше видно с дороги.

На первом и втором этаже обустроят торговые залы и подсобные помещения. Высота потолков – 3 метра.

Въезд и вход организуют с ул. Первомайской. Загружать товары будут на дворовой территории. Там же оставят мусорные контейнеры. Также на участке оставят место под два парковочных места.

Сейчас территория будущего магазина свободна от застройки. Участок получился рваным за счет гаража, стоящего прямо у угла улиц.

«Обилие стекла посреди такого оазиса, - описал проект член градсовета Сергей Шадрин. – Немного непривычно, не на месте, но отторжения нет».

Заказчику порекомендовали все-таки купить гараж, чтобы не портить вид, а проектировщику – уточнить насколько выполнены требования пожарной безопасности в узких коридорах.

Проект одобрили.

67,6 кв. м – площадь застройки; 300 кв. м – площадь участка.

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