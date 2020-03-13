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Недвижимость

«Обнуление» жилплощади: Росреестр засекретил данные об элитной недвижимости Терешковой

Росреестр засекретил информацию об элитной московской недвижимости депутата Госдумы Валентины Терешковой, предложившей поправку об «обнулении» президентских сроков Владимира Путина.

Валентина Терешкова едет на встречу с президентом на "Чайке", 2013.
Валентина Терешкова едет на встречу с президентом на "Чайке", 2013.
kremlin.ru

У Терешковой в декларации помимо почти 700-метрового дома значатся еще три квартиры, пишет «Собеседник».

Только одна из них, расположенная в Гранатном переулке, оценивается примерно в 200 млн рублей. <Речь идет о так называемом спецдоме № 3, которой в конце 1970-х построили лично для Брежнева и где жила дочь генсека Галина, а также целый ряд советских партийных деятелей.>

Известно, что у Терешковой в этом доме в совместной собственности до сих пор находится квартира площадью 171,2 кв. метров. Однако в выписке из ЕГРП сейчас нет данных о владельце этой квартиры, сведения засекречены.

При этом сам дом контролирует Федеральная служба охраны (ФСО), пишет «Росбалт».

О поправке от «простых людей»

10 марта в Госдуме в ходе второго чтения законопроекта о поправках в Конституцию Терешкова предложила поправку, которая позволяет «обнулить» президентские сроки Владимира Путина.

Это даст Путину возможность баллотироваться в президенты в 2024 году и, теоретически, быть президентом до 2036 года.

Позднее Терешкова заявила, что внести эту поправку ее попросили «простые люди».

Космонавт и депутат

Валентина Терешкова — летчик-космонавт СССР, первая в мире женщина-космонавт, Герой Советского Союза, генерал-майор авиации.

Российский политик. Депутат Государственной думы РФ, фракция «ЕР».

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