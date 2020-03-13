«Обнуление» жилплощади: Росреестр засекретил данные об элитной недвижимости Терешковой

Валентина Терешкова едет на встречу с президентом на "Чайке", 2013.

У Терешковой в декларации помимо почти 700-метрового дома значатся еще три квартиры, пишет «Собеседник».

Только одна из них, расположенная в Гранатном переулке, оценивается примерно в 200 млн рублей. <Речь идет о так называемом спецдоме № 3, которой в конце 1970-х построили лично для Брежнева и где жила дочь генсека Галина, а также целый ряд советских партийных деятелей.>

Известно, что у Терешковой в этом доме в совместной собственности до сих пор находится квартира площадью 171,2 кв. метров. Однако в выписке из ЕГРП сейчас нет данных о владельце этой квартиры, сведения засекречены.

При этом сам дом контролирует Федеральная служба охраны (ФСО), пишет «Росбалт».

О поправке от «простых людей»

10 марта в Госдуме в ходе второго чтения законопроекта о поправках в Конституцию Терешкова предложила поправку, которая позволяет «обнулить» президентские сроки Владимира Путина.

Это даст Путину возможность баллотироваться в президенты в 2024 году и, теоретически, быть президентом до 2036 года.

Позднее Терешкова заявила, что внести эту поправку ее попросили «простые люди».

Космонавт и депутат

Валентина Терешкова — летчик-космонавт СССР, первая в мире женщина-космонавт, Герой Советского Союза, генерал-майор авиации.

Российский политик. Депутат Государственной думы РФ, фракция «ЕР».