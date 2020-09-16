Оборона «Балтийской крепости». Как жители барнаульских новостроек борются с чиновниками за детский сад

Девятый месяц жители «Балтийской крепости» (квартал 2009а) никак не могут дождаться ввода в эксплуатацию детского сада № 274. Дошкольное учреждение, построенное по адресу ул. Сергея Ускова, 38 обещали открыть в конце декабря 2019 года. Но время идет, дети растут, здание стоит недоделанным. Родители дошкольников устали получать от чиновников отписки и обратились в altapress.ru.

Что помешало строителям подрядной организации «ГПО № 1» вовремя завершить работы в срок не совсем понятно. Но в 2020-м у них появилась расхожая отговорка — пандемия. В то время, как на других строительных объектах девелоперы работали с соблюдением всех мер предосторожности, в «ГПО № 1» предпочли отложить возведение детского сада до лучших времен.

Расположение детского сада № 274. 2ГИС.

Как ответили жителям барнаульских новостроек в управлении единого заказчика в сфере капитального строительства города, из-за коронавируса с 28 марта 2020 года все работы на объекте были остановлены. По заверениям чиновников их возобновили 8 апреля.

Но пандемия продолжает мешать. Она, согласно ответу, «сдерживает сроки выполнения работ и является обстоятельством непреодолимой силы». Подрядчик не получает своевременно материалы и оборудование для завершения монтажа внутренних инженерных систем здания.

Тем временем родители не могут вовремя оформить детей в полагающееся по закону образовательное учреждение. Из-за отсутствия мест в детских садах они терпят не только неудобства, но и серьезные убытки.

Строительство детского сада на ул. Ускова , 38 ( октябрь 2019 года). altay.sibdom.ru.

Екатерина Высоцкая — жительница новостройки на ул. Сергея Ускова. В сентябре прошлого года она получила путевку в детский сад № 221 (ул. Панфиловцев, 12). Путь до него неблизкий. Несмотря на это Екатерина согласилась — побоялась, что другого шанса просто не будет.

В дошкольное учреждение ее сын проходил до декабря 2019-го. Потом женщина была вынуждена забрать сына по собственному желанию — добираться неудобно.

Екатерина Высоцкая,

жительница Барнаула:

Моему сыну уже четыре с половиной года. 20 августа этого года я пришла в комитет по образованию Барнаула, чтобы прояснить ситуацию с нашей очередью. Специалисты отдела по Индустриальному району заявили, что мест для ребенка нет нигде, потому что он уже не первоочередник. И даже если откроют детский сад № 274, мы туда вряд ли попадем.

Строительство детского сада на ул. Ускова , 38 ( октябрь 2019 года). altay.sibdom.ru.

В очереди на получение путевки сын Екатерины оказался на 225 месте. Будучи в комитете она заявила, что ребенок должен попасть именно в садик на ул. Сергея Ускова, 38. В комитете от женщины отмахнулись, мол, сад не резиновый.

«Тот факт, что для нас нет места — это проблемы комитета, города, администрации, но никак не мои!» — ответила молодая мама.

На вопрос о том, когда откроется детский сад № 274, ответа от специалиста комитета Екатерина не получила. После этого она и написала обращение в администрацию города. Его передали в управление единого заказчика в сфере капитального строительства Барнаула. Оттуда-то и пришел ответ об «обстоятельствах непреодолимой силы».

Двор жилого комплекса «Балтийская крепость». Екатерина Высоцкая

Екатерина Высоцкая,

жительница Барнаула:

Нам пришлось отдать ребенка в частный детский сад, который находится у нас в районе. Оплата — 12 тыс. рублей в месяц. Ситуация крайне неприятная. Водить сына в государственный детский сад я не могу, но ведь ему как-то нужно развиваться, общаться, учиться, поэтому приходиться оплачивать частные услуги.

Ирина Рогальская,

жительница Барнаула:

В нашем районе работает только один детский сад № 267. Попасть в него невозможно. Мой сын стоял на очереди 4 года, но она с тех пор практически не сдвинулась. Больше ни одного работающего детского сада в шаговой доступности нет. Возить ребенка в другой район я не могу — на руках еще один малыш двух лет. Поэтому вынуждены старшего водить в частный садик. На него уходит 12 тыс. рублей. Это в дополнение к выплатам по ипотеке. Выйти на работу я не могу. Для нашей семьи ситуация очень сложная.

Квартал «Балтийская крепость». Источник: ООО «СЗ ИСК «Алгоритм»

Возмущенные родители попытались решить ситуацию современными методами — написали обращение в на страничке комитета по образованию в Instagram. В ответ их вновь послали… в управление единого заказчика.

Altapress.ru тоже попытался прояснить ситуацию. Обратились во все задействованные ведомства. Из управления единого заказчика нас отправили в комитет по образованию Барнаула. Туда был отправлен запрос. Ответ редакция еще не получила.

Пресс-служба регионального минобра переадресовала вопрос редакции в тот же комитет. Altapress.ru попытался связаться с подрядчиком. Директор «ГПО № 1» отказался давать какие-либо комментарии, повторяя словно мантру, одну фразу: «Все вопросы — к заказчику». То есть в управление единого заказчика. Круг замкнулся.

Сергей Демин провел выездное совещание на месте строительства детского сада № 274 ( октябрь 2019 года). barnaul.org.

Возвращаясь к единственному официальному ответу, данному жителям «Балтийской крепости» управлением, то там четких сроков ввода в эксплуатацию детского сада нет. Чиновники написали, что в данный момент на объекте завершаются пусконаладочные и благоустройство территории.

По заверению начальника управления Светланы Чаузовой, комитет по образованию Барнаула купил для детского сада необходимое оборудование. Цена вопроса — 17,8 млн рублей из краевого бюджета.

Все бы ничего, но даже после завершения всех работ садик откроется не скоро. Его нужно будет поставить на кадастровый учет, зарегистрировать права муниципальной собственности и прочее. На бумажную волокиту уйдет от 50 до 90 дней.

Сергей Демин провел выездное совещание на месте строительства детского сада № 274 ( октябрь 2019 года). barnaul.org.

К слову, с похожей проблемой столкнулись родители дошколят и в Новоалтайске. Одна из жительниц обратилась в комментариях к посту в Instagram Виктору Томенко с вопросом о детском саде «Карусель». Его открыли, но детей туда не принимают.

Пользователь под ником innysia27 оперативно получила ответ. Женщине пояснили, что при подготовке документов на получение лицензии на образовательную деятельность были выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

Они уже устранены подрядной организацией. И после завершения работ начнется прием детей. Опять же, как и в первом случае, нет и намека на четкие временные рамки.

Пока же родителям дошколят придется запастись терпением, а некоторым и деньгами.