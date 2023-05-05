Обрастет «мясом». В Барнауле реконструируют знаменитый недострой-скелет на пр. Ленина

На заседании градостроительного совета в Барнауле представили проект реконструкции легендарного недостроя на пр. Ленина, 122-б, напротив "Сибэнергомаша". Его начали возводить в 1990-х годах. Все это время высотка оставалась готова лишь на 18% и представляла из себя практически голый каркас. Что с ним хотят сделать - расскажем в материале altapress.ru.

Ранее объект принадлежал компании «Сетра», занимающейся оптовой торговлей оборудованием и арендой недвижимости. В 2015 году она заключила договор аренды для завершения строительства, но не уложилась в сроки.

Продлить их Фонд имущества края отказал. Участок изъяли через суд. С 2020 года его неоднократно выставляли на торги. В итоге его купил фитнес-центр «Галактика» за 31,3 млн рублей.

Архитектор Владимир Золотов рассказал, что экспертиза признала основную часть конструкции пригодной для использования.

«Будем использовать весь каркас, заказчики хорошо следили за ним, законсервировали. Чуть усилим его и фундамент», - добавил автор проекта.

Чтобы увеличить объем здания, слева появится кирпичная пристройка — уже на своем фундаменте.

Первые три этажа будут торговыми. Остальные пять займут административные помещения.

Проект административно-торгового здания на пр. Ленина, 122б. Мастерская Владимира Золотова

Офисные балконы

Чтобы укрупнить масштаб малоэтажной части здания, добавили террасу на третьем этаже. Сверху ее остеклят. Подобный трюк используют и на кровле основного блока. Появятся в офисах и французские балконы. Будет централизованная система кондиционирования.

Фасады выполнят в светлых и теплых оттенках. Блоки по бокам получат цвет «кофе». Архитектурная подсветка вечером визуально свяжет элементы здания.

Для рекламных вывесок можно будет использовать козырьки входных групп, пространство под террасой на третьем этаже, а также стены лестничных клеток.

В здании построят двухуровневую подземную парковку. Всего на участке будет 118 мест для автомобилей — ими будут делиться с соседним ТЦ «Империя», который также принадлежит заказчику.

Проект административно-торгового здания на пр. Ленина, 122б. Мастерская Владимира Золотова

Северную сторону участка планируют озеленить, чтобы скрыть железную дорогу.

Проект поддержали. Попросили лишь внести предложение, чтобы оборудовать пешеходный переход и автобусный карман на пр. Ленина.