Общежитие для военных превратилось в «замок Снежной королевы»

Полуразрушевшееся, но все еще жилое общежитие на территории Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища (ИВВАИУ), обросло снежным великолепием, пишет « Иркутск Сегодня ».

Аварийное общежитие расположено рядом с обычными панельными домами. Его законсервировали после ликвидации военного училища в 2010 году. Сейчас там живут бывшие сотрудники учреждения — пять семей.

Здание давно не ремонтировали: коммуникации износились, несущие конструкции разваливаются. Примечательно, что на баланс Иркутской области передали 79 объектов недвижимости, расположенных на территории бывшего училища, сообщило 16 января местное правительство. А про это сооружение забыли.

Сейчас администрация Иркутска помогает семьям закрепить официальное право проживать в общежитии, но обслуживать участок и здание мэрия не может, так как не имеет на это прав.

Участок земли здесь вообще все еще находится в собственности Минобороны. Признать дом аварийным и расселить жильцов — нельзя.

Общежитие на территории ИВВАИУ. Иркутск. «Иркутск Сегодня». Дарья Арчебасова.

Снаружи открытым остается только один подъезд — проходы в остальные заколочены. Пройтись по коридору можно только на втором этаже, подниматься на третий — опасно. Повсюду капает вода, открыты двери в заброшенные квартиры, а из выбитых окон дует ветер.

В ночное время эта картина выглядит еще более жуткой, пишет издание. Но люди живут и даже устраивают собрания по различным общедомовым вопросам.