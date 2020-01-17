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Недвижимость

Общежитие для военных превратилось в «замок Снежной королевы»

Полуразрушевшееся, но все еще жилое общежитие на территории Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища (ИВВАИУ), обросло снежным великолепием, пишет «Иркутск Сегодня».

Общежитие на территории ИВВАИУ. Иркутск.
Общежитие на территории ИВВАИУ. Иркутск.
"Иркутск Сегодня". Дарья Арчебасова.

Аварийное общежитие расположено рядом с обычными панельными домами. Его законсервировали после ликвидации военного училища в 2010 году. Сейчас там живут бывшие сотрудники учреждения — пять семей.

Здание давно не ремонтировали: коммуникации износились, несущие конструкции разваливаются. Примечательно, что на баланс Иркутской области передали 79 объектов недвижимости, расположенных на территории бывшего училища, сообщило 16 января местное правительство. А про это сооружение забыли.

Сейчас администрация Иркутска помогает семьям закрепить официальное право проживать в общежитии, но обслуживать участок и здание мэрия не может, так как не имеет на это прав.

Участок земли здесь вообще все еще находится в собственности Минобороны. Признать дом аварийным и расселить жильцов — нельзя.

Общежитие на территории ИВВАИУ. Иркутск.
Общежитие на территории ИВВАИУ. Иркутск.
«Иркутск Сегодня». Дарья Арчебасова.

Снаружи открытым остается только один подъезд — проходы в остальные заколочены. Пройтись по коридору можно только на втором этаже, подниматься на третий — опасно. Повсюду капает вода, открыты двери в заброшенные квартиры, а из выбитых окон дует ветер.

В ночное время эта картина выглядит еще более жуткой, пишет издание. Но люди живут и даже устраивают собрания по различным общедомовым вопросам.

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