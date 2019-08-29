Сколько можно ждать: где и как в Барнауле узнать свою очередь на жилье

Читатель altapress.ru обратился с вопросом, как узнать номер своей очереди на жилье. Рассказываем, в Барнауле действует несколько программ, которые касаются детей-сирот, инвалидов, малоимущих граждан и молодых семей. У каждой из них — своя очередь. Мы выяснили, где барнаульцы могут узнать свой номер.

Жилье для детей-сирот

Где узнать очередь: на официальном сайте, либо на личной консультации в региональном жилищном управлении.

Жилой квартал. Новостройки. Парковки. Анна Зайкова , altapress.ru.

На официальном сайте регионального жилищного управления в правом верхнем углу есть кнопка «Узнать свою реестровую запись в списке». В специальной форме обращения надо указать свое имя, фамилию и номер приказа, который выдается после регистрации документов.

«Специалисты не проводят консультаций по телефону для безопасности данных клиента. Можно прийти на личный прием в РЖУ, который проходит по вторникам и четвергам с 9:00 до 16:00 по адресу ул. Крупская, 101», — отметили в пресс-службе регионального минстроя.

Жилье для инвалидов , вынужденных переселенцев и пострадавших на Чернобыльской АЭС

Где узнать очередь: на официальном сайте, либо на личной консультации в министерстве социальной защиты Алтайского края.

Вид на Барнаул. Новостройки. Анна Зайкова.

На сайте министерства социальной защиты Алтайского края в разделе «Документы» есть кнопка — «Сведения о получении сертификатов». Там опубликованы нормативные документы: сведения о гражданах, включенных в очередь на получение социальных выплат для приобретения жилья.

«Информацию об очереди можно получить и лично в комнате приема граждан на ул. Партизанской, 69, с 09:00 до 17:00», — отметили в пресс-службе минсоцзащиты.

Жилье для малоимущих

Где узнать очередь: через Многофункциональный центр Алтайского края.

Жилой квартал. Новостройки. Парковки. Анна Зайкова , altapress.ru.

Заявление на получение муниципального жилья принимаются от малоимущих граждан, у которых площадь жилого помещения менее 12 кв. метров на одного члена семьи. При этом общий доход должен быть менее прожиточного минимума, а имущества — не более чем на 71 814,6 рублей в расчете на каждого члена семьи.

С заявлением о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении следует обратиться в Многофункциональный центр Алтайского края.

«Узнать свою очередь можно только в индивидуальном порядке. В МФЦ есть специальная форма бланка, надо заполнить ее. А специалисты уже сообщат номер», — рассказали в комитете ЖКХ Барнаула.

Жилье для молодых семей

Где узнать очередь: на сайте госуслуг «Электронный Барнаул».

Вид на Барнаул. Новостройки. Анна Зайкова.

В большей степени, программа направлена на молодые семьи с детьми, которые оформили брак недавно. Но она поддерживает неполные семьи или при погашении ипотечного кредита при покупке жилья.

На сайте госуслуг «Электронный Барнаул» в разделе «Полезные ресурсы», есть зеленая кнопка — «Узнать очередь по программе «Обеспечение жильем молодых семей».

Софья Житина